SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 29 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları, yaşadıkları ilde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi yaşadıkları bölgede deprem meydana gelip gelmediğini Kandilli Rasathanesi son depremler listesinden öğreniyor. Peki Deprem mi oldu, kaç şiddetinde? İşte 29 Ağustos 2022 Pazartesi gününün Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi 29 Ağustos 2022 Pazartesi günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ!

2022.08.29 06:15:33 38.0853 38.4165 2.7 -.- 2.2 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2022.08.29 05:28:13 39.0240 43.6870 7.3 -.- 2.1 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel

2022.08.29 05:24:16 39.1580 27.6057 5.8 -.- 1.1 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel

2022.08.29 05:17:04 39.2218 29.1670 6.9 -.- 1.1 -.- YENIPINAR-HISARCIK (KUTAHYA) İlksel

2022.08.29 05:13:57 37.8365 26.7323 1.8 -.- 1.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.29 04:57:01 39.0432 27.9350 8.9 -.- 1.8 -.- MUSACA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2022.08.29 04:39:56 39.1093 27.7775 4.0 -.- 1.6 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2022.08.29 04:33:39 36.9740 27.4933 4.5 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.29 04:10:07 38.7567 25.5237 12.7 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.08.29 04:02:03 35.6285 26.5125 22.1 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.29 03:17:44 37.0870 28.4070 6.7 -.- 1.5 -.- ULA (MUGLA) İlksel

2022.08.29 03:01:49 37.3062 39.0087 4.4 -.- 2.1 -.- KALECIK-(SANLIURFA) İlksel

2022.08.29 02:32:56 35.7017 33.9065 3.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.29 02:11:12 37.9820 27.1487 5.5 -.- 2.0 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.29 02:08:12 39.0723 27.5395 9.9 -.- 1.1 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2022.08.29 01:53:42 39.5025 33.0397 14.2 -.- 1.0 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel

2022.08.29 01:47:31 36.8798 27.5507 5.0 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.29 01:27:04 37.9707 27.1585 5.6 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.29 01:15:56 38.4920 33.0988 18.2 -.- 1.1 -.- GUNYUZU-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel

2022.08.29 01:11:49 38.6362 40.1992 8.5 -.- 1.7 -.- GUNKONDU-GENC (BINGOL) İlksel

2022.08.29 00:47:36 37.1775 30.9802 89.7 -.- 2.1 -.- YUMAKLAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2022.08.29 00:35:37 37.3548 38.6853 11.4 -.- 1.4 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) İlksel

2022.08.29 00:04:41 39.0215 43.6757 5.0 -.- 2.7 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

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https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

