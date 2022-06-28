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SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması! 28 Haziran 2022 Salı

28.06.2022 06:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son depremler listesi 28 Haziran 2022 Salı (bugün) bulundukları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi internette internette Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki 28 Haziran 2022 Salı deprem mi oldu? İşte 28 Haziran 2022 Salı Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ! Deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi son dakika açıklaması! 28 Haziran 2022 Salı

Son depremler listesi ile 28 Haziran Salı günü Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son dakika açıklamalarının detaylarını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında konuya dair sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki "deprem mi oldu? Kaç büyüklüğünde oldu?" İşte 28 Haziran Salı Kandilli Rasathanesi ile son depremler listesi...

28 HAZİRAN 2022 SON DEPREMLER LİSTESİ

2022.06.28 06:12:08 38.5593 43.1822 23.1 -.- 1.7 -.- VAN GOLU İlksel
2022.06.28 05:58:51 37.5568 35.5537 8.0 -.- 1.4 -.- GOKCEKOY-ALADAG (ADANA) İlksel
2022.06.28 04:37:16 37.3638 38.6702 5.0 -.- 1.8 -.- BUYUKORDEK-(SANLIURFA) İlksel
2022.06.28 04:36:42 37.0500 28.2857 6.7 -.- 1.3 -.- KUYUCAK-(MUGLA) İlksel
2022.06.28 03:21:32 37.0347 30.2772 5.0 -.- 2.3 -.- YAZIR-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2022.06.28 02:42:13 40.0613 24.3457 10.8 -.- 2.2 -.- YUNANISTAN İlksel
2022.06.28 01:58:29 41.8090 30.8298 21.1 -.- 2.0 -.- KOCAALI ACIKLARI-SAKARYA (KARADENIZ) İlksel
2022.06.28 01:56:45 42.1618 31.0168 18.3 -.- 2.4 -.- KARADENIZ İlksel
2022.06.28 00:58:38 37.9360 27.0950 8.8 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.06.28 00:53:17 37.9238 27.0903 6.8 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD DEPREM LİSTESİ

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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deprem kandilli rasathanesi
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