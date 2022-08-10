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SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler! 10 Ağustos 2022 Çarşamba

10.08.2022 06:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem ile ilgili son dakika açıklamaları yaşadıkları illerde sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ülkemizde ve komşu ülkelerde gerçekleşen sarsıntıları listelemeyi sürdürüyor. Yaşadıkları şehirde sarsıntı olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler Kandilli son depremler listesinden en son nerede, kaç şiddetinde deprem olduğunu sorguluyor. İşte 10 Ağustos 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler! 10 Ağustos 2022 Çarşamba

Son dakika deprem açıklamaları yakınan takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 10 Ağustos 2022 Perşembe günü büyük ölçekte bir sarsıntı gerçekleşmedi. Vatandaşlar internette "Deprem mi oldu", "nerede kaç şiddetinde oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 10 Ağustos 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?


Kandilli Rasathanesi 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

SON DEPREMLER LİSTESİ! 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

2022.08.10 06:05:37 37.2117 27.2168 5.0 -.- 1.8 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.10 05:27:23 37.2215 27.1985 5.5 -.- 1.7 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2022.08.10 03:49:03 37.0157 28.2305 12.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.10 03:15:06 40.0260 44.0727 4.2 -.- 2.2 -.- NECEFALI-(IGDIR) İlksel
2022.08.10 00:57:22 35.4788 27.1930 67.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2022.08.10 00:11:54 37.3983 38.8580 11.1 -.- 2.9 -.- SEYHZELIHA-(SANLIURFA) İlksel
2022.08.10 00:07:59 39.2940 41.1317 2.1 -.- 2.2 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son depremler Mart 2022: Deprem mi oldu? Nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 22 Mart 2022 Salı

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler

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