SON DEPREMLER LİSTESİ: Deprem mi oldu, nerede kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi son depremler! 10 Ağustos 2022 Çarşamba

Son dakika deprem açıklamaları yakınan takip ediliyor. Kandilli Rasathanesi ölçümlerine göre 10 Ağustos 2022 Perşembe günü büyük ölçekte bir sarsıntı gerçekleşmedi. Vatandaşlar internette "Deprem mi oldu", "nerede kaç şiddetinde oldu?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 10 Ağustos 2022 Çarşamba Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ve detaylar haberimizde...

DEPREM Mİ OLDU?

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Kandilli Rasathanesi 10 Ağustos 2022 Çarşamba günü Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremleri listeledi. Son depremler listesine göre bugün küçük şiddette sarsıntılar meydana geldi.

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SON DEPREMLER LİSTESİ! 10 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

2022.08.10 06:05:37 37.2117 27.2168 5.0 -.- 1.8 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.10 05:27:23 37.2215 27.1985 5.5 -.- 1.7 -.- GULLUK KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2022.08.10 03:49:03 37.0157 28.2305 12.1 -.- 1.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2022.08.10 03:15:06 40.0260 44.0727 4.2 -.- 2.2 -.- NECEFALI-(IGDIR) İlksel

2022.08.10 00:57:22 35.4788 27.1930 67.3 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2022.08.10 00:11:54 37.3983 38.8580 11.1 -.- 2.9 -.- SEYHZELIHA-(SANLIURFA) İlksel

2022.08.10 00:07:59 39.2940 41.1317 2.1 -.- 2.2 -.- ALABALIK-VARTO (MUS) İlksel

KANDİLLİ RASATHANESİ 'SON DEPREMLER' EKRANI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Son depremleri görmek için tıklayınız www.koeri.boun.edu.tr/scripts/lst5.asp

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

İşte Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı son depremler listesi:

https://deprem.afad.gov.tr/sondepremler



