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Son depremler: Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 14:05 | Son Güncelleme

Van'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre 13.03'te meydana gelen depremin merkezüssü Saray ilçesi olurken, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, bazı köylerde hasar meydana geldiğini açıkladı. İşte son depremler ve Van depremine dair detaylar...

Son depremler: Van'da 5.4 büyüklüğünde deprem

AFAD, Van'da 5,4 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu. Merkezüssü Saray ilçesi olan deprem Van'ın yanı sıra çevre illerde de hissedildi. Hakkari ve Bitlis'te de hissedilen deprem 13.03'te meydana geldi. Son depremler vatandaşlarda paniğe neden oldu.

Köylerde hasar meydana geldi

Van'da meydana gelen depremin ardından Van Valisi Mehmet Emin Bilmez açıklamalarda bulundu. Bilmez, "Özalp merkez ve köylerinde yaptığımız taramalarda bir köyümüzde bir evin kısmen yıkıldığını, bunun dışında herhangi bir can ve kal kaybı olmadığını ama hasar gören evlerin bazı köyler olduğunun ilk bilgilerini aldık." ifadelerini kullanırken, ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter'da Van depremine dair açıklamalar yaptı. Bakan Soylu, "Van'da 13.03'de meydana gelen 5.4 büyüklüğünde depremde Özalp merkezde yapılan ilk taramalarda hasar gözükmüyor." dedi. Soylu ayrıca köylerde taramaların devam ettiğini ve köylerde bir evde kısmi yıkık ihbarı olduğunu açıkladı.

Son depremler

AFAD, Türkiye'de yaşanan depremlere dair verileri vatandaşlarla paylaşırken, Van'da 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler devam etti. Van'da depremin ardından yarım saat içinde 1,7, 1.8 ve 2.3 şiddetinde sarsıntılar meydana geldi.

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