Son derece nadir buluyor! Dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu

Pokemon hayranları, yıllar önce bebek gibi baktıkları ancak daha sonra unuttukları Pokemon kartlarını telaşla arıyor. Zira bu kartlardan bazıları çeşitli müzayedelerde oldukça yüksek miktarda paraya satılabiliyor. Bu yüzden hayranlar, tavan arasında, bodrum katında ve hatta salondaki kanepenin arkasında unutulmuş eski Pokemon kartlarını kontrol ediyorlar. Ancak, haberimize konu olan kart, muhtemelen eski kartlarınızın arasında bulamayacağınız kadar nadir bir kart. Üstelik bu kart artık satılmış durumda.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Oldukça nadir bulunan Tsunekazu Ishihara Pokemon GX Promo Card'ın imzalı bir kopyası, bir müzayede açık artırmaya sunuldu. Karta gelen ilk teklif 500 doları geçmedi, ancak 31 teklif sonra nihai satış fiyatına ulaşıldı. The Pokemon Company'nin CEO'su Tsunekazu Ishihara'nın yer aldığı bu son derece özel kart, açık artırmada 247 bin 230 dolara satıldı.

POKEMON KARTI NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Binlerce dolara satılan Pokemon kartı, Pokemon Company'nin CEO'su Tsunekazu Ishihara'nın yanı sıra Rotom denilen bir Pokemon'u ve Master Ball'ı tasvir ediyor. Kart, 2017 yılında yöneticinin 60. doğum gününde sınırlı sayıda üretilmiş ve çalışanlara verilmiş.