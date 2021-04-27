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  4. Son derece nadir buluyor! Dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu

Son derece nadir buluyor! Dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu

27.04.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

The Pokemon Company'nin CEO'su Tsunekazu Ishihara'nın yer aldığı son derece nadir bir Pokemon kartı, 240 bin doların üzerinde bir fiyata satıldı. Söz konusu Pokemon kartı, şimdiye kadarki en pahalı kartlardan biri oldu.

Son derece nadir buluyor! Dudak uçuklatan bir fiyata alıcı buldu

Pokemon hayranları, yıllar önce bebek gibi baktıkları ancak daha sonra unuttukları Pokemon kartlarını telaşla arıyor. Zira bu kartlardan bazıları çeşitli müzayedelerde oldukça yüksek miktarda paraya satılabiliyor. Bu yüzden hayranlar, tavan arasında, bodrum katında ve hatta salondaki kanepenin arkasında unutulmuş eski Pokemon kartlarını kontrol ediyorlar. Ancak, haberimize konu olan kart, muhtemelen eski kartlarınızın arasında bulamayacağınız kadar nadir bir kart. Üstelik bu kart artık satılmış durumda.

DUDAK UÇUKLATAN FİYAT

Oldukça nadir bulunan Tsunekazu Ishihara Pokemon GX Promo Card'ın imzalı bir kopyası, bir müzayede açık artırmaya sunuldu. Karta gelen ilk teklif 500 doları geçmedi, ancak 31 teklif sonra nihai satış fiyatına ulaşıldı. The Pokemon Company'nin CEO'su Tsunekazu Ishihara'nın yer aldığı bu son derece özel kart, açık artırmada 247 bin 230 dolara satıldı.

POKEMON KARTI NEDEN BU KADAR ÖZEL?

Binlerce dolara satılan Pokemon kartı, Pokemon Company'nin CEO'su Tsunekazu Ishihara'nın yanı sıra Rotom denilen bir Pokemon'u ve Master Ball'ı tasvir ediyor. Kart, 2017 yılında yöneticinin 60. doğum gününde sınırlı sayıda üretilmiş ve çalışanlara verilmiş.

Pokemon Kartı

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DAHA PAHALILARI DA VAR

Tsunekazu Ishihara'nın imzaladığı bu kart şimdi tarihin en pahalı Pokemon kartlarından biri olarak listelense de, kart 250.000 dolara satılan nadir bir Pokemon Illustrator kartının ve 350.000 doların üzerinde satılan bir Charizard 1st Edition kartının arkasında kaldı.

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