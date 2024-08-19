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Son derece nadir görülen Süper Mavi Ay'a geri sayım başladı! O saati kaçırmayın: Çıplak gözle görülebiliyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
19.08.2024 12:58
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Ağustos, gökyüzü gözlemcileri için heyecan verici bir ay olmaya devam ediyor. Yılın dört ardışık Süper Ay'ından ilki, bugün (19 Ağustos 2024 Pazartesi) gökyüzünde görülecek. Son derece nadir görülen bu gökyüzü olayı, Türkiye saatiyle 04.36’da en yüksek noktasına ulaşacak ve izlenebilecek. Süper Ay ve Mavi Ay'ın birleşimi Süper Mavi Ay meraklıları 04.36 saatini beklemeye başladı.

Son derece nadir görülen Süper Mavi Ay'a geri sayım başladı! O saati kaçırmayın: Çıplak gözle görülebiliyor!

Nadir görülen Süper Mavi Ay en son Ağustos 2023’te gerçekleşirken bir sonraki Süper Mavi Ay'lar ise Ocak ve Mart 2037’de bekleniyor. Tüm dolunayların yaklaşık dörtte biri Süper Ay iken, dolunayların sadece yüzde 3’ü Mavi Ay.

YILIN EN BÜYÜK VE EN PARLAK AYI

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Süper aylar yılın en büyük ve en parlak ay olayları olarak adlandırılıyor. Ay’ın Dünya etrafındaki yörüngesi mükemmel bir çember değil, eliptik bir yol izliyor. NASA’ya göre, Ay'ın Dünya’ya en yakın noktası, yani ortalama 363 bin 300 kilometre mesafedeki konumu, uydunun perige noktası olarak adlandırılıyor.

NASA'nın Gezegen Jeolojisi, Jeofizik ve Jeokimya Laboratuvarı Başkanı Noah Petro, Süper Ay'ların farklı tanımları olduğunu belirtiyor. Ancak, dolunayın perige noktasının yüzde 90’ı içinde olması genellikle Süper Ay olarak tanımlanıyor.

Ay, yörüngesinde Dünya'ya en yakın olduğunda, gezegenin en uzak noktasında, yani apogee noktasında olduğundan yaklaşık yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünebilir. Bu mesafe yaklaşık 405 bin 500 kilometredir.

ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLEBİLİR

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NASA, Süper Ay'ları yıl boyunca gözlemlenebilen diğer dolunaylardan belirgin şekilde daha parlak olarak tanımlıyor. Süper Ay, çıplak gözle görülebilir ve izlemek için özel bir konum gerektirmez.

Ay, gece boyunca yükselecek ve gün doğumundan hemen önce en yüksek noktasına ulaşacak. Zirve noktasının saati, Türkiye için 04.36.

Michigan Eyalet Üniversitesi'nde Abrams Planetaryum Müdürü Shannon Schmoll, “Gökyüzü bulutsuz olduğu sürece ve net bir görüşe sahipseniz, Ay'ı görebileceksiniz. Ay o kadar parlak ki, onu görmek için özel bir yere gitmenize gerek yok” dedi.

NASA’nın sunduğu verilere göre, Süper Ay'lar normal dolunaylardan yüzde 30 daha parlaktır, bu nedenle gözlemlenmeleri daha kolaydır.

Ayrıca Süper Ay'lar, Dünya’ya yakın oldukları için normalden daha yüksek gelgitlere neden olur.

(CNN International)

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