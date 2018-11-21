HABER

"Son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.11.2018 19:46 | Son Güncelleme

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: - "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın (Devlet) Bahçeli arasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Gayet memnuniyet verici bir görüşme, yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak da son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim" - "(AK Parti ve MHP arasında yerel seçimlere yönelik ittifak) Takvim şu şekilde işleyecek, Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımız, bizden Sayın (Mehmet) Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sadir Bey (Durmaz) ile görüşüyordu, bir araya gelecekler ve bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kendi vardıkları sonuçlarla ilgili olarak genel başkanlarımıza rapor sunacaklar. Arkasından genel başkanlar, liderler tekrar bir araya gelecekler ve böylece yerel seçimlere dönük olarak ittifak ile ilgili çerçeve ortaya çıkacak" - "Cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak, bir tanıtım toplantısı yapacağız. Burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 kadar yerdeki adaylarımızı ilan edeceğiz"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın (Devlet) Bahçeli arasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Gayet memnuniyet verici bir görüşme, yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak da son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim." dedi.

Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin görüşmesine ilişkin Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızla Sayın Bahçeli arasında Cumhur İttifakı'nı oluşturan iradenin tazelenmesine dönük son derece önemli ve verimli bir görüşme yapıldı. Gayet memnuniyet verici bir görüşme, yerel seçimdeki iş birliği ile ilgili olarak da son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'na dönük, iki partinin de sahiplendiği güçlü iradenin bir kez daha teyit edildiğini ve tazelendiğini dile getiren Çelik, yerel seçimlerdeki iş birliğine dönük önemli bir aşamaya geldiklerini, son derece olumlu bir noktada olduklarını söyledi.

Çelik, "Bundan sonra takvim şu şekilde işleyecek; genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız, bizden Sayın (Mehmet) Özhaseki, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Sadir Bey (Durmaz) ile görüşüyordu, bir araya gelecekler ve bu şekilde bu görüşme gerçekleştikten sonra tekrar kendi vardıkları sonuçlarla ilgili olarak genel başkanlarımıza rapor sunacaklar. Arkasından genel başkanlar, liderler tekrar bir araya gelecekler ve böylece yerel seçimlere dönük olarak, ittifakla ilgili olarak çerçeve ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

Belediye başkan adaylarının açıklanması konusuna da değinen Çelik, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin cumartesi günü Cumhurbaşkanımızın başkanlığında bir tanıtım toplantısı olacak, bir tanıtım toplantısı yapacağız. Burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 kadar yerdeki adaylarımızı ilan edeceğiz."

Bir basın mensubunun, ittifakın kapsamına ilişkin sorusu üzerine Çelik, "Detayları paylaşabilecek durumda değilim şu anda. Belli bir çerçeve, kuşkusuz belli bir model var. Genel başkan yardımcılarına talimat verildi. Bizden Sayın Özhaseki, karşıdan da değerli bir arkadaşımız bir araya geldiklerinde bunu, detayını kendi aralarında konuşacaklar." dedi.

Ömer Çelik, raporun liderlere sunulması ve böylece çerçevenin tam olarak ortaya çıkmasının ardından bunun paylaşılabileceğini dile getirerek, "Şimdi çok olumlu bir aşamada olduğumuzu, bundan sonrasında da daha olumlu bir noktaya gideceğimizi ifade edebilirim." değerlendirmesini yaptı.

MHP'nin, aralarında illerin de bulunduğu 50 noktada adaylarını açıkladığının hatırlatılması üzerine ise Çelik, "Bu konuşulan çerçevenin dışındaki yerleri biz açıklıyoruz. Bir çerçeve var orada, onun dışındaki yerleri açıklıyoruz. Dolayısıyla bugünkü bir araya gelme, ortaya çıkan irade yerel seçimdeki ittifaka dönük olarak, yerel seçimdeki işbirliğine dönük olarak konuşulan yerlerle alakalı bir şey değil. Onun dışındaki bir çerçeve ile ilgili bu tanıtım yapılacak. 40 kadar yeri bu çerçevede açıklayacağız." diye konuştu.

Genel başkan yardımcılarının görüşmesinin ardından detayların genel başkanlara sunulacağına işaret eden Çelik, liderlerin tekrar bir araya gelmeleriyle çerçevenin kesinleşeceğini bildirdi.

Çelik, bir basın mensubunun, "İstanbul, İzmir, Ankara'nın açıklanacağını ifade ettiniz, bunu o zaman çerçevenin dışında olarak algılıyoruz." ifadeleri üzerine, "Cümleleri net kurdum." karşılığını verdi.

AK Parti'nin tüm seçim bölgelerinde aday gösterip göstermeyeceğine yönelik soru üzerine ise Çelik, "Bugün yeni bir durumdayız, dediğim gibi yerel seçimle ilgili olarak Cumhur İttifakı'nın yerel seçime dönük olarak iş birliği arayışıyla ilgili son derece olumlu bir noktada olduğumuzu, memnuniyet verici bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.

PARTNEROrgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...Orgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...
Ömer Çelik:Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız Ömer Çelik:Cumhur ittifakının yerel seçimdeki işbirliği arayışında memnuniyet verici bir noktadayız 
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
açıklama Ak Parti Genel Merkezi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

CHP'nin Ankara adayı Cengiz Topel Yıldırım mı olacak? Mansur Yavaş ismi geri planda kaldı

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

İsmail Kahraman: Belediye başkanlığıyla valiliğin aynı kişide olması görüşündeyim

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

Kenan Sofuoğlu: Cumhurbaşkanı tarafından telefon gelse, yeminim var kabul etmem

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

CHP'de sürpriz gelişme! Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

İYİ Parti’den ittifak açıklaması: Temel ilkelerde anlaşmaya vardık

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Selahattin Demirtaş tepkisi

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Son dakika! CHP'nin 300 adayını açıklayacağı tarih belli oldu

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

Meral Akşener'den Ankara'yı sallayan görüşme sonrası flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.