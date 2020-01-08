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  4. "Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin" belgeselinin galası Konya'da yapıldı

"Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin" belgeselinin galası Konya'da yapıldı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 08.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

"Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin" belgeselinin galası Konya'da yapıldı

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan "Son Devrin Bilim Abidesi Fuat Sezgin" belgeselinin galası Konya'da yapıldı.

Selçuklu Belediyesince desteklenen ve Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum'da düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gala öncesi kürsüye gelen Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Doğan, Fuat Sezgin'in bilim tarihinde yaptığı çalışmalarla çığır açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün bilim tarihinde yazılan bütün kitaplar bilim tarihini bölüm bölüm anlatırlarken İslam Bilim Tarihi'ne çok kısa değinirler. İslam Bilim Tarihi'ne ait birkaç isimden başka bir şey göremezsiniz. Böyle bilim felsefesinin yerleştiği bir toplumda Fuat Sezgin gibi biri çıkıyor, bilim tarihine, dünya literatürüne İslam Bilim Tarihi'nin katkılarını ortaya koyabiliyor, yerleştirebiliyor. Müslüman bilim insanlarının bilime katkılarını tek tek görselleştirerek, müzeler kurarak, tarihe adını yazdırıyor. Fuat Sezgin böyle bir bilim insanı. Hiçbir kimsenin cesaret edemediği bir zamanda İslam Dünyası'nın bilim tarihine katkılarını haykırabilen bir şahsiyettir."

Sezgin'in hayatı ve çalışmalarının anlatıldığı belgeselin gösteriminin ardından program sona erdi.

Galaya, Prof. Dr. Oğuz Doğan'ın yanı sıra Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çaycı, çok sayıda öğrenci ve davetli katıldı.

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