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  4. Son dizisi apar topar final yapmıştı! Burcu Özberk ekranlara geri dönüyor

Son dizisi apar topar final yapmıştı! Burcu Özberk ekranlara geri dönüyor

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 07:53
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Son olarak Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı Ruhun Duymaz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Burcu Özberk'in bu projesi reytinglere yenik düşmüş ve dizi apar topar final yapmıştı. Güzel oyuncunun yeni projesi belli oldu.

MYNET- 2013 yılında 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Huricihan Sultan' karakteriyle oyunculuğa ilk adımını atan Burcu Özberk son olarak 'Ruhun Duymaz' dizisinde rol aldı.

Ünlü oyuncunun Şükrü Özyıldız ile başrolünü paylaştığı dizi reyting sıralamasında beklentiyi karşılamayınca dizi için apar topar final kararı verilmişti.

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EKRANLARA GERİ DÖNÜYOR

Bir süredir ekranlardan uzak olan Burcu Özberk'in yeni projesi merak edilirken müjdeli haber geldi. Özberk Atv’nin yeni sezondaki iddialı dizisi “Dönüş”le ekrana bomba gibi dönüş yapmaya hazırlanıyor.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Hülya Bilban’ın hem yazıp hem de yöneteceği 03 Medya imzalı dizi Bursa’da çekilecek. Londra’daki dil kursunun ardından iş hayatına hızlı bir dönüş yapan Burcu Özberk dizide Bursa’ya Asayiş Şube Müdürü Leyla karakteriyle atanan idealist ve güçlü bir kadın karakterine hayat verecek.

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Burcu Özberk
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