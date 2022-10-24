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Son dönemde hareketleri ve gafları gündemdeydi! Biden'dan dikkat çeken sözler: Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim

24.10.2022 22:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Başkanı Joe Biden’ın her geçen gün yeni bir ilginç hareketi ya da gafı ABD’nin yanı sıra tüm dünyada gündem oluyor. Üst üste gelen bu gafların ve tuhaf davranışların ardından Biden’ın yaşı ve sağlığı da sorgulanmaya başladı. Kendisiyle ilgili sözlere Biden, bir röportajda yanıt verdi. Sorgulamaların “tamamen meşru” olduğunu belirtip sağlığının gayet iyi olduğunu söyledi. Öte yandan Biden’ın "Benim kadere saygım sonsuz. Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim.” ifadeleri de dikkat çekti.

Son dönemde hareketleri ve gafları gündemdeydi! Biden'dan dikkat çeken sözler: Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim

ABD Başkanı Joe Biden, bir süredir ülke yönetimi ya da açıklamalarıyla değil de ilginç hareketleri ve sık sık yaptığı gaflarıyla gündemde. Dünyada gündem olan peş peşe haberlerin ardından ülkesinde sağlığı ve yaşı da sorgulanmaya başladı. ABD'de 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesi, yakında 80 yaşına girecek Biden'ın sağlık durumunun yanı sıra 2024'teki başkanlık seçimlerinde aday olup olmayacağı da sorgulanıyor. Ülkede özellikle Cumhuriyetçi kesimden birçok kişi, hareketlerini ve yaptığı gafları gerekçe göstererek Biden'ın başkanlık makamı için "yeterli" olmadığını savunuyor. Biden, hakkındaki tüm sözlere bir röportajda yanıt verdi. İşte Biden'ın bir kez daha gündem olacak dikkat çeken ifadeleri...

"ENDİŞE DUYULMASI TAMAMEN MEŞRU"

Biden'a, MSNBC televizyonuna verdiği röportajda, sağlık durumu konusunda birçok destekçisinin "endişeli" olduğu anımsatıldı.

Bunun üzerine Biden, "Ben de dahil, birisinin yaşı konusunda endişe duyulması tamamen meşru. Ama bu konuda bir karara varmanın en iyi yolu beni izlemek. Hareketlerim yavaşladı mı? Tempom yerinde mi? Bunları görmek." ifadesini kullandı.

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"YARIN BİR HASTALIĞIM OLABİLİR, ÖLEBİLİRİM"

Biden, 2024'te başkan olmasını engelleyebilecek durumlarla karşılaşabileceğini ancak buna çok ihtimal vermediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Benim kadere saygım sonsuz. Yarın bir hastalığım olabilir, ölebilirim. Enerji seviyem, yapabileceklerim açısından insanlar beni değerlendirebilir. Benim onların dediklerini yapabileceğimi düşünüyorlarsa bu güzel. Ama böyle düşünmüyorlarsa bana karşı çıkabilirler." (AA)

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Joe Biden abd

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