Son dönemde popüler olan Airfryer gerçekten sağlıklı mı? Airfryer çok elektrik harcar mı?

Dünyanın pek çok ülkesinde popüler olup Türkiye’de de yüksek talep görmeye başlayan Airfryer, yiyecekleri çok az yağ kullanarak ve sıcak hava aracılığıyla pişirme prensibi ile çalışan bir hava fritöz cihazı olarak biliniyor. Kiminde az yağ kullanılmasına yarayan ve hatta bazılarını da yağsız olarak kızartabilen bu cihaz ilk satışa sunulduğu dönemlerde 4000 TL civarında bir fiyata sahipti. Ancak Xiaomi Airfryer'in fiyatı şu dönemlerde 2000 TL’ye kadar düşmüş durumda.

AIRFRYER ZARARLI MI?

2017 senesinden bu yana yoğun talep gören ve ilk kez 2010 senesinde Berlin'de bulunan bir fuarda görücüye çıkan Airfryer, şimdilerde oldukça popüler bir cihaz haline geldi. 2020 yılında koronavirüs pandemisiyle birlikte satışları gittikçe patlayan Airfryer, kalabalık aileler için yeterli sayıda yemek pişirme olanağı sunduğu gibi paslanmaz çelikten üretildiği için uzun seneler kullanım avantajı sunuyor. Peki Airfryer sağlıklı bir cihaz mı?

Hava fritözleri ile ilgili endişelenen en önemli konu pişirme işleminde akrilamid gibi kanserojenlerin (kansere neden olan maddeler) oluşumunun olup olmadığı ve varsa hangi seviyede olduğu oluyor. Hava ile kızartma ve normal kızartma yöntemleri, kullanılan yağ miktarına göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle yeniden ısıtılmış yağ kullanımı sağlık açısından bir takım endişeler doğurabiliyor. Ayrıca daha uzun pişirme süreleri de kanserojen oluşumunun çoğalmasına sebep olabiliyor. Birkaç kez yeniden ısıtılan yağ yapılan çalışmalarda kanserle ilişkilendirilmekte. Bunun hava fritözü ile ilgisi olup olmadığı da merak konusu oluyor.

Aslında hava fritözleri ile bu konunun daha az seviyede ilgisi bulunuyor. Çünkü hava fritözlerinin kullandığı yağ miktarının oldukça az olduğu biliniyor. Bu sebeple yağın yeniden ısıtılması ihtiyacı ortadan kalkmış oluyor. Bu sayede üretilen akrilamid (kanserojenler olarak sınıflandırılan kimyasallar) azalmış oluyor.

Ancak yüksek ısıda özellikle balık pişirirken dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü balıkları yüksek sıcaklıklarda fritözde pişirmek, kalp hastalığı ve diğer bazı kronik hastalıklar ile ilişkili olabiliyor.

AIRFRYER İLE NELER YAPILIR?

Airfryer cihazınız ile tavuk, balık, et yemekleri ve ızgara gibi pek çok yemek pişirilebilir. Ayrıca yine kızartmalıklardan patates, sebze kızartması gibi atıştırmalıklar pişirilebilmektedir Izgarası hazırlanabilen kabak, patlıcan ve mısır gibi bütün sebzeler airfryer cihazında kızartılabilmekte.

AIRFRYER ÇOK ELEKTRİK HARCAR MI?

Airfryer cihazın harcadığı elektrik tüketimi, cihazın türüne ve watt gücüne göre değişiklik göstermektedir. Airfryerın elektrik tüketimini etkileyen en önemli faktör Watt (W) gücü olarak bilinmekte. Cihazların üzerinde, altında veya kullanım klavuzlarında W gücünün kaç olduğu bilgisi yer almaktadır. Airfryerler genelde ise 1500 W ya da 2500 W gücüne sahip olmaktadır. Ancak cihazın elektrik tüketimi, pişirme süresi ve temizlik olarak fırından üstün olduğu ifade edilmektedir.

KALORİSİ AZ ŞEKİLDE TÜKETMEYİ SAĞLIYOR

Yağlar ve hava fritözüyle yapılan kızartmaların kimyasal sonuçları ile ilgili yapılan araştırmada bu cihazla kızartılan patateslerin ortalama yüzde 70 daha az yağa sahip olduğu ve patatesteki kalorinin 45kcal/100g azaldığı görülmüştür.

SATIN ALINAN CİHAZIN MALZEMESİNE DİKKAT EDİLMELİ

Airfryer ile pişirilmiş yiyeceklerin derin yağda kızartılmış yiyeceklere göre avantaj sağladığı biliniyor. Ancak akrilamid oranı düşük olarak bilinse de "Hiç akrilamid içermez" denemiyor. Bu sebeple alınan cihazın malzemesinin kalitesi de burada önemli bir rol oynuyor. Satın alacağınız üründe hangi malzemenin kullanıldığını araştırmalısınız. Örneğin teflon, alüminyum kaplama vs. gibi farklı malzemeler kullanılabilmekte.

