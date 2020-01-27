Son dönemde yaşanan felaketler kıyamet habercisi mi? İşte gerçekleşen kıyamet alametleri

Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada yaşanan korkutucu olaylar akıllara kıyamet alametlerini getirdi. Sonlanmayan felaketler dünyanın dört bir yanındaki insanların korku dolu günler geçirmesine neden oluyor. Peki dünyada son dönemlerde neler oluyor? Yaşanan bu olaylar gerçekleşen kıyamet alametleri olarak mı görülüyor?

İspanya'da fırtına sonrası deniz köpürdü,

Avustralya'da yangınlar, seller ve dolu felaketleri peş peşe yaşandı,

Venedik sular altında kaldı,

Çin'de ortaya çıkan ölümcül coronavirüs,

Elazığ'da meydana gelen deprem felaketi. İşte kısa bir süre içerisinde yaşadığımız felaketler. Peki bunlar birer kıyamet alameti mi?

"Kıyamet alametlerinin yüzde kaçı gerçekleşti?" sorusunun yanıt arayan İlahiyatçı yazar Mehmet Paksu küçük alametlerin neredeyse hepsinin yaşandığını söyledi. Paksu "Buna göre dünyanın fazla bir ömrünün kalmadığı kanaatine varırız" dedi. İşte Paksu'ya gören gerçekleşen 36 kıyamet alameti:

İlim ortadan kalkacak, cehalet yerleşecek.

Sarhoşluk veren içkiler yaygınlaşacak.

Adam öldürme olayları ve fitne artacak.

Çobanlar zenginleşerek bina yapımında yarışacaklar. Yüksek binalar artacak.

Elli kadına bir erkek düşecek derecede kadın nüfusu çoğalacak.

Erkekler erkeklerle, kadınlar da kadınlarla yetinecekler.

Zina açıkça işlenir hale gelecek.

Kötülük ve fuhuş yayılacak.

Açıklık yayılacak, hayasızlık çoğalacak.

İnsanlar hayatlarından bıkarak ölülere imrenecek

Allah diyecek kimse kalmayacak.

Geceyle gündüz birbirine eşit hale gelerek kıyametin kopuş zamanı yaklaşacak.

Camiler süslenecek, ama ibadete önem verilmeyecek.

Cihad ve irşad faaliyetleri terk edilecek.

Sadece din dışı ilimler öğrenilecek. Kuran'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.

Kuran'ın önemi insanlar tarafından unutulacak.

Namaz kılınmayacak.

Emanete riayet edilmeyecek.

Ebeveyne isyan edilip beyler hanımlarının emrine girecek.

Kadınlar sosyal konum açısından ön plana çıkarılacak.

Kadınlar erkeklere benzemeye çalışacak.

Toplumlar geçmişlerine lanet okuyacak.

Seviyesiz ve şahsiyetsiz kişiler yönetici olacak.

Yöneticiler insanlara zulmedecek.

Liderliğe elverişli kimseler azalacak.

Fasıklar toplumun efendisi haline gelecek, şerrinden korkulan kimselere itibar edilecek.

Ahmak ve alçak insanlar dünyanın en mutlu insanları olacak

Ticaret dürüst olmayan kişilerin ele geçirecek.

Yalancılar tasdik edilip doğru konuşanlara itibar edilmeyecek.

Yıldız falına inanılacak.

Ani ölümler çoğalacak.

Cahiller ve dürüst olmayan sûfiler türeyecek.

Akrabalık bağı kesilecek.

Kitapların sayısı artacak.

Gasp olayları çoğalacak.

BÜYÜK KIYAMET ALAMETLERİ (Hazret-i Mehdi gelecek) Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Kıyamet kopmadan önce, Allahü teâlâ, benim evladımdan birini yaratır ki, ismi benim ismim gibi, babasının ismi, benim babamın ismi gibi olur. Ondan önce dünya zulümle dolu iken, onun zamanında adaletle dolar.(Tirmizi)

Deccal gelecek Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Deccal çıkar, tanrı olduğunu söyler. Onun tanrılığına inanan kâfir olur. (i. E. Şeybe)

Hazret-i İsa gökten inecek: Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: Allah'ın Resulü Meryem oğlu İsa'yı öldürdük dedikleri için Yahudileri lanetledik. Onlar İsa'yı öldürmediler, asmadılar da. Öldürülen, kendilerine İsa gibi gösterildi. (Nisa 157) Hazret-i İsa göğe kaldırılmıştır. (Nisa 158) Elbette o Hazret-i İsa'nın Kıyamete yakın gökten inmesi, Kıyametin yaklaştığını gösteren bilgidir. Sakın bunda şüphe etmeyiniz. (Zuhruf 61, Beydavi) Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki: (İsa, âdil bir hakem olarak gökten inecek, haçı kıracak, [Hristiyanlığı kaldıracak] domuzu öldürecek, (domuz etini yasaklayacak] İslam'dan başka şeyi yasaklayacaktır.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Ebi Şeybe) İsa inince, her yerde sükûn, emniyet meydana gelir. Öyle ki aslanla deve, kurtla kuzu serbestçe dolaşır.

Dabbet-ül-arz çıkacak Bu husustaki hadis-i şeriflerden birinin meali şöyledir: Dabbet-ül arz, Musa'nın asası ile mümine dokunur, alnına Cennetlik yazılır, yüzü nurlanır. Kâfire, Süleyman'ın mührü ile vurur, Cehennemlik yazılır, yüzü simsiyah olur. (Tirmizi) O söz başlarına geldiği zaman, (Kıyamet alametleri zuhur edince), onlara yerden bir hayvan çıkarırız, bu hayvan, onlara, insanların âyetlerimize kesin iman etmemiş olduklarını söyler. (Neml 82, Tefsir-i Kurtubi)

Yecüc ve Mecüc çıkacak Kur'an-ı kerimde buyuruluyor ki: Yecüc ve Mecüc, set yıkılıp her tepeden akın ederler. (Enbiya 96) Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: Yecüc ve Mecüc, kıyametin ilk alametlerindendir. (İbni Cerir)

Duman çıkacak Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: Gökten bir duman çıkacağı günü gözetle! (Duhan 10) Hadisi şerifte de buyuruldu ki: Dumanın tesiri mümine nezle gibi gelir, kâfire ise çok şiddetlidir. (Ebu Davud)

Güneş batıdan doğacak Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. O zaman herkes iman eder, ama imanı fayda vermez. (Buhari, Müslim) Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki: Rabbinin bazı âyetleri [alametleri] geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında bir hayır kazanmamış kimseye, o günkü imanı fayda vermez. (Enam 158) Âlimler, bu âyetteki alametlerden birinin de güneşin batıdan doğması olarak bildirmişlerdir. Yukarıdaki hadis-i şerif de zaten bunu açıkça bildiriyor.

Ateş çıkacak Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Hicazdan çıkan ateş, Basra'daki develerin boyunlarını aydınlatır. (Müslim)

Yer batması görülecek Hadis-i şerifte buyuruluyor ki: Doğu, Batı ve Ceziret-ül Arab'da yer batışı görülecek. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, İbni Mace)

Kâbe yıkılacak Hadis-i şerifte buyuruldu ki: Bir Habeşli Kâbe'yi tahrip edecektir. Onu şu anda siyah elleri ile Kâbe'nin taşlarını bir bir söker halde görüyorum. (Buhari, Müslim)

KÜÇÜK ALÂMETLER İlim kalkacak, buna mukâbilcehâlet artacak. Bu durumda şarap içmek ve zinâ, alenî irtikâb edilir hâle gelecek. Pek basit ve yok yere adam öldürmeler olacak.

Adalet ve ehliyet kalkacak, haram ve helale dikkat edilmeyecek. Ana-babaya isyan, kadınlara itaat artacak.

Ölçü ve tartıda hile yaygınlaşacak, herkes bu hilelerden şikayet eder hale gelecek. İnsanlara hürmet ve merhamet son derece azalacak ve nasihatlere kulak asılmayacak.

Şehirlere göçler artacak, binalar yükselecek. Kötü ve ehliyetsiz kimseler itibar görecek, söz ve hüküm onlarda olacak. Kumar, fal ve oyun aletleri çok artıp revaç bulacak, vaktin nasıl geçtiği fark edilmeyecek. İsraf artacak, dünya mal ve menfaati ahiret saadetine tercih edilir hale gelecek.

İntiharın çoğalıp, ölümün kurtuluş olarak görülecek. Hicaz bölgesinde develerin ayaklarının aydınlanacağı kadar güçlü bir ateşin çıkacak.

Fırat Nehri kuruyacak. İki Müslüman devletin birbiriyle savaşacak.

Yahudiler ile Müslümanlar savaşacak. İnsanların birbirleri ile fitneye girecek.

Fuhuş ve zina çoğalacak. Depremler çoğalacak.

Cariyenin efendisini doğuracak. Tüketim artacak.

KIYAMET GÜNÜ NELER OLACAK? Kıyamet; dünyanın sonu geldiği zaman meydana gelecek olayları anlatmak için kullanılır. Aynı zamanda Allah'ın emriyle kainat düzeninin bozulması ve her şeyin yeniden yaratılması demektir.

İnsanlar başlarını göğe kaldıracaklar ve gördükleri siyah ve yağlı bir gökyüzü olacak. Gökyüzünde gördükleri parça parça etrafa dağılacak, yer yüzü parçalanacak.

Kıyamet günü okyanus yanacak ve buharlaşacak... Yıldızlar sönüp yeryüzüne çarpacaklar. Ve her yer kapkaranlık olacak!

Ve etrafı karanlık sardığında her şey sona erecek. Dünyada canlı varlık kalmayacak.

Ölüm meleği, Allah'ın (cc.) huzuruna çıkıp diyecek ki; ''Gökyüzünde ve yeryüzünde olan senin iznin dışındaki bütün varlıkların canları sona ermiştir.''

Peki Allah'ın izni ile canları alınmayan kimler olacak? Cebrail, Mikail ve İsrafil!

Allah bu sefer ölümün Cebrail, Mikail ve İsrafil'in de yakalanmasını buyurur. En sona da ölüm meleği kalır ve onunda ölmesini buyurur.

Ve Allah gökyüzü ile bütün gezegenleri eliyle yuvarlayıp saracak! Ve Sonra Allah sesini yükseltip şöyle diyecek: Her şeye gücü yeten benim!

Allah: Bugün kimdir o kutsal olan yönetim, kimdir o kudret, bugün kimindir o krallık, nerede o diktatörleriniz, zalim önderleriniz nerede?