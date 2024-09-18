Son filmindeki o sahne çok konuşulmuştu! Beren Saat geri dönüyor! Alacağı ücret dudak uçuklattı

MYNET-Başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle gündemden düşmeyen Beren Saat, son olarak Netflix'te yayınlanan ve başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı İstanbul İçin Son Çağrı filmiyle dikkat çekmişti.

Her sahnesi çok konuşulan güzel oyuncunun filmdeki orgazm sahnesi uzun süre çok konuşulmuştu.

Beren Saat'in yeni adresi belli oldu. Ünlü isim yine bir dijital platformda yayınlanacak olan mini bir dizi ile anlaşma sağladı.

ALACAĞI ÜCRET...

Aramızda Kalmasın'ın iddiasına göre Beren Saat 4-5 bölümlük diziden tam tamına 15 milyon TL kazanacak.

Filmin yönetmenliğini ise son yılların çok konuşulan “Bergen” ve “Bihter” filmlerini çeken Caner Alper ile Mehmet Binay yapacak. “Gizli Dolap” kod adlı filmin senaryosu ise Burcu Görgün imzası taşıyor. Filmin çekimlerinin sonbaharda başlaması planlanıyor.