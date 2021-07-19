Son fotoğrafı korkutmuştu! Masumlar Apartmanı'nın Han'ı Birkan Sokullu'dan beklenen açıklama

Ünlü oyuncu Birkan Sokullu, klip oyunculuğu ve Best Model yarışmasından dizi setlerine transfer olmuş bir isimdi. Yıllarca irili ufaklı pek çok rolde oynayan Birkan Sokullu'nun yıldızının parladığı ilk proje "Kurt Seyit ve Şura" oldu. Yakışıklılığının yanı sıra oyunculuğuyla da dikkat çekmeye başlayan ünlü isim, 2016'nın en sevilen dizilerinden "Hayat Şarkısı" sayesinde kariyerinin dönüm noktasını yaşadı. O diziden beri en iddialı ve kaliteli projelerin başrollerinde Birkan Sokullu'yu izler olduk. Geçtiğimiz sezonun en sevilen dizilerinden "Masumlar Apartmanı"nda da başrol oynayan ünlü oyuncu, hayran kitlesini çok büyüttü ve popülerliğinin zirvesine çıktı. Dolayısıyla, dün gece yayılan bir fotoğrafı da sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

"Saçlar yerinde"

Birkan Sokullu'nun kariyerini, "Saçını uzatmadan önce ve sonra" olarak ikiye ayırmak mümkün gibi görünüyor. Kariyerinin zirvesini kıvırcık ve hafif uzun saçlarıyla gören Birkan Sokullu'nun dün yayılan kısa saçlı fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı.

Bu fotoğrafın "Masumlar Apartmanı"nın yeni sezonu için imaj çalışması olduğu söyleniyordu. Neyse ki, Birkan Sokullu'nun sevgilisi Eda Gürkaynak duruma müdahale etti.

"Her şey yolunda, saçlar yerinde." diyen Eda Gürkaynak, sevgilisinin hayranlarının yüreğine su serpti.

