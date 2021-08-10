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Son gelen haberler sonrası bugün! 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de denetimler arttı

10.08.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yaşanan yolcu otobüsü kazaları sonrasında ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de denetimler sıklaştırıldı.

Son gelen haberler sonrası bugün! 43 ilin geçiş noktası olan Kırıkkale'de denetimler arttı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, son günlerde yaşanan yolcu otobüsü kazalarının ardından kontrol noktalarında denetimleri artırdı.

YOLCU OTOBÜSLERİ TEK TEK DURDURULDU

Trafik ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki ve Kırıkkale-Ankara kara yolu Yüksek Hızlı Tren Köprüsü altındaki uygulama noktasında yolcu otobüslerini tek tek durdurdu.

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Ekipler, araçlardaki takograf cihazlarını inceleyip, şoförlerin yolculuk sürelerini denetleyerek alkol kontrolü yapıyor.

Otobüslere binen trafik ekipleri, yolculara da emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yolcuların HES kodu kontrolleri de yapılıyor.

Otobüs şoförü Feridun Fırtına, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürücü arkadaşlarının biraz daha dikkatli olmaları ve kurallara uymaları gerektiğini belirterek, yolculukları çift şoför olarak yaptıklarını söyledi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
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