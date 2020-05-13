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Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 17:42 | Son Güncelleme

ORC Araştırma Şirketi'nin 26 ilde yaptığı son araştırmaya göre 4 parti barajı geçebildi. Bu ankete göre; AK Parti yüzde 38,4, CHP yüzde 25,6, MHP yüzde 14,1, HDP ise 10,3 oy aldı. Ankette Meclis'teki partilerden İYİ Parti baraj altında kaldı.

Son genel seçim anketinde 4 parti barajı geçti! İYİ Parti eriyor, MHP yükselişte

ORC araştırma şirketi "Mayıs 2019 Gündem Araştırması" sonuçlarını açıkladı. ORC Araştırma şirketi 26 ilde 2316 kişi ile yaptığı ankette "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?"şeklinde sorulan sorulara verilen yanıtların sonucunu yayınladı.

4 PARTİ BARAJI GEÇEBİLDİ

ORC'nin anketinde İYİ Parti'nin barajın altında kaldığı görülürken, MHP'nin oylarında yükseliş dikkat çekti. Buna göre AK Parti'nin oyu yüzde 38,4, Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25.6, Milliyetçi Hareket Partisi yüzde 14.1,Halkların Demokratik Partisi yüzde 10,3 olarak ölçüldü.

İYİ PARTİ BARAJ ALTI KALDI

Ankette 4 parti de baraj altı kaldı. İYİ Parti yüzde 6,4, Gelecek Partisi yüzde 1,9, Saadet Partisi yüzde 1,1 ve Demokrasi ve Atılım Partisi yüzde 1,0 oy aldı.

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