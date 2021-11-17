Son günlerde çok konuşuluyor! "Metaverse multi trilyon dolarlık bir fırsat"

Metaverse, Facebook'un adını Meta olarak değiştirmesiyle daha çok konuşulmaya başlandı. Ancak metaverse, Facebook'un ya da başka bir şirketin sahipliğinde değil. Tüm şirketinin adını olarak değiştiren Mark Zuckerberg'den sonra metaverse'in en hevesli destekçilerinden biri ise Epic Games'in CEO'su Tim Sweeney. Sweeney'in şimdi ise metaverse konusunda oldukça önemli bir açıklaması var.

"ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ YIL KRİTİK"

Bloomberg'in haberine göre Tim Sweeney, Seul'de düzenlenen bir konferansta, önümüzdeki on yıllarda metaverse'ün dünya ekonomisinin multi trilyon dolarlık bir parçasını oluşturma potansiyeline sahip olduğunu söyledi. Daha sonra bir röportajda Sweeney, önümüzdeki üç yılın metaverse ile ilgilenen Epic, Roblox, Microsoft ve Facebook gibi tüm şirketler için kritik olacağını belirtti.

BİR MİLYAR KULLANICIYA ULAŞAN STANDARTLARI BELİRLER

Sweeney, "Bir milyar kullanıcıya ulaşmak bir tür yarış, kim bir milyar kullanıcıya önce ulaşırsa, standartları belirleme konusunda lider olur" ifadelerini kullandı.

Epic'in patronuna göre, metaverse internet gibi bir terim ve hiçbir şirket ona sahip olamaz.

