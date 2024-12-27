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Son günlerde çok sayıda cana mâl oldu! Yarım bardak dahi ölümcül olabiliyor... İlk 24 saat kritik

27.12.2024 11:01
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İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sahte alkol tüketildikten sonra ilk 24 saat içinde müdahale edilmezse can kayıplarının yaşanabildiğini söyledi. Şener, son günlerde sahte alkolün çok sayıda cana mâl olduğunu anımsattı.

Son günlerde çok sayıda cana mâl oldu! Yarım bardak dahi ölümcül olabiliyor... İlk 24 saat kritik

Sahte alkol yapımında etil alkol (etanol) yerine metil alkol (metanol) kullanıldığına dikkati çeken Şener, metanolün insan vücudunda sentezlenemediğini, bu nedenle zehirlenmeye neden olduğunu anlattı.

Şener, etanolün metabolik yöntemlerle atılarak temizlenebilirken metanolde bunun mümkün olmadığına işaret ederek, "Aslında o, kimyasal bir madde. Halkın en yaygın anlayacağı şekilde metanol bir antifriz. Kimya, plastik ve petrokimya sanayisinde kullanılıyor." dedi.

YARIM BARDAK DAHİ ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

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Vücudu zehirleyen metil alkolün yaklaşık 30 mililitresinin dahi insan için ölümcül olabileceğini dile getiren Şener, şöyle devam etti:

"Bir su bardağının yarısı kadar miktar dahi ölümcül seyrediyor. Alındıktan sonraki ilk 6 saatte baş ağrısı, bulantı, kusma ve karın ağrısı meydana geliyor. Çoğu kişi alkolün de bu tip yan etkileri olduğu için ilk başta ciddiye almıyor. İlk 6 saatten sonra ise diğer alkollü içeceklere göre en ayırt edici özelliği ise görmede bulanıklık ve görme kaybı. Maalesef bu tablo kalıcı hale geliyor. Bu madde gözde sinir arkasında ve beyinde birikiyor ve kalıcı körlüğe sebep oluyor. Sahte içkinin tüketimi devam ederse, diğer organlarda hasar meydana geliyor. Maalesef 24 saati geçen periyotlarda eğer müdahalede bulunamazsak bu kişileri kaybediyoruz, ölüyorlar."

Şener, sahte alkol zehirlenmesinin daha çok 30 ile 45 yaş grubu arasında tespit edildiğini aktararak, "Çünkü yaygın alkol tüketimi bu yaş gruplarında daha belirgin. Genelde erkek grupta daha belirgin." değerlendirmesinde bulundu.

Genellikle evde alkollü içki üretimi için alınan alkolün içeriğinde de ne olduğunun bilinmediğini bildiren Şener, "Genelde yüksek alkollü içecekten uzak durmak lazım. Çünkü bu işin sahtesini yapanlar ağırlıkla yüksek alkol içeriği olan ürünlerin sahtesini yapıyor. Çünkü onların karı daha fazla." ifadelerini kullandı.

AYIRT ETMEK ZOR

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Yan yana konulan sahte ve gerçek alkolü birbirinden ayırt etmenin mümkün olmadığını belirten Şener, şunları kaydetti:

"Tadıyla, kokusuyla ayırt etme imkanınız yok. Tat, koku aynı. Ancak belli kimyasal maddelere damlatarak ayırt edebilirsiniz. Karbonat damlatarak ayırt edilebilir ama bunun da garantisi yok. Çünkü genelde bu kişiler yaparken bunu etanolle, metanolü karıştırıyor. Yani etanol de var içerisinde. Tamamen metanolden oluşmuyor."

Şener, alkol tüketimi sonrası sağlık sorunları yaşayanların en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini sözlerine ekledi.

AA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
alkol zehirlenme ölü sahte alkol
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