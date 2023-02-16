Son günlerde gündemdeydi... Muharrem İnce eline kamerayı aldı teker teker gösterdi! 'Kendimi suçlu hissettim...'

Memleket Partisi Genel Bakanı Muharrem İnce, deprem felaketinin olduğu ilk andan beri Kaharamanmaraş'ta, Gaziantep'te açıklamalar yapıyor. Son olarak bu sabah Fox TV yayınına katılan Muharrem İnce, yaşananları özetledi. Hatay'ın Samandağ ilçesine gittiğini ifade eden İnce, '11. gün olmuş hala çadırların içine sobalar yerleştirilememiş' dedi.

MUHARREM İNCE: ISINDIĞINIZ İÇİN KENDİNİZİ SUÇLU HİSSEDİYORSUNUZ

1999 depremini yaşadığımızda yaz ayıydı, burada kar kış var! Hava geceleri eksilere iniyor anormal bir soğuk var. Ben geceyi arabanın içinde geçirdim arabanın kaloriferi yanıyor diye kendimi suçlu hissettim! Isındığınız için bile kendinizi suçlu hissediyorsunuz. Samandağ'a gittim 11. gün hala çadırların içine sobalar yerleştirilmemiş!

'BİZ ÇEKMEZSEK ÇOCUKLARIMIZ ONLAR ÇEKMEZSE TORUNLARIMIZ ÇEKECEK'

Depremde sorumlulara herkese ders olacak şekilde en ağır cezalar verilmeli Türkiye deprem bölgesi, bunlara hazırlıklı olmamız lazım! Bilim, bilim, bilim! Depremlere karşı önlemler almamız zorundayız. Alamazsak biz çekeceğiz çocuklarımız çekecek onlar çekmezse torunlarımız çekecek.

'ÇOK GÜZEL BAĞIŞLAR YAPIYORSUNUZ AMA ARTIK LÜTFEN...'

1999 depreminde iletişim sıkıntısı çekmiştik aradan kaç sene geçti hala burada iletişim sıkıntısı var, çok güzel bağışlar yapıyorsunuz ama Allah aşkına şu iletişim sorununu çözün! Ben eski Hatay meclis binasındayım. Burası yerle bir oldu. Eski belediyenin yarısı yıkılmış, yeni yapılan belediye zaten yerle bir. Antakya'nın merkezi burası.