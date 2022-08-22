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  4. Son günlerin en çok konuşulan internet sitesi havrita.com'a erişim engellendi

Son günlerin en çok konuşulan internet sitesi havrita.com'a erişim engellendi

22.08.2022 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havrita.com'la ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı. Sokak hayvanlarının anlık konum bilgilerini paylaşan internet sitesine son günlerde yaşanan tartışmaların ardından Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirildi. Söz konusu siteye sosyal medyada çok sayıda tepki gösterilmişti.

Son günlerin en çok konuşulan internet sitesi havrita.com'a erişim engellendi

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince, sokak köpeklerinin anlık konum bilgilerini harita üzerinde gösteren "havrita.com" sitesine erişim engellendi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Pati Koruyucuları Hayvanları Koruma Derneği, sokak köpeklerini hedef gösterdiği gerekçesiyle söz konusu sitenin kapatılması için sosyal medyadan kampanya başlattı.

DSDS

Derneğin avukatı, bu süreçte site yöneticilerinin kendilerine ait görüntüleri paylaşarak "kişilik haklarına saldırıda" bulundukları gerekçesiyle sitenin erişime kapatılmasını istedi.

Talebi değerlendiren Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, "kişilik haklarını ihlal ettiği" gerekçesiyle "havrita.com" sitesinin erişiminin engellenmesine karar verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sokak hayvanları
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