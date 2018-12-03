Son günlerin en çok konuşulan ismi! Böyle duyurdular: İYİ Parti'ye geçiyor

İYİ Parti’ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesi, MHP’den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz’la ilgili bir iddiayı yazdı. Habere göre, 31 Mart’taki yerel seçimlerde tekrar aday olacağını duyuran Kocamaz, İyi Parti’ye katılıyor.

Haberde, Kocamaz’ın yarın İyi Parti'nin Meclis Grup toplantısına katılacağı, burada kendisine parti rozeti takılacağı öğrenildi. Kocamaz, MHP’den yeniden aday gösterilmemiş, 20 Kasım 2018’de düzenlediği basın toplantısında da partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Kocamaz, özetle şunları söylemişti:

“Mersin’in her tarafında insanlar bize yapılan bu uygulamanın bir haksızlık olduğunu ifade ediyor. Hangi siyasi partiden olursa olsun bizimle yol yürüyeceğini ve mutlaka bir şekilde aday olmak mecburiyetinde olduğumuzu ifade ediyor. Elbette büyük mücadeleler içerisinden geçmiş, hatta şu an kurşunlardan, bombalardan kurtulduğu için uzatmaları oynayan bir kardeşiniz olarak böyle bir haksızlığı, vefasızlığı hak etmediğimizi düşünüyoruz. Bizimle yola çıkan arkadaşlarımızı öksüz bırakmamak ve onların ısrarlarının sonucunda yeniden aday olarak Mersin’e hizmet startını verdiğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Aslında yapılan bu hareket sadece bana değil 1994’ten bu yana bizimle yol yürüyen, bize güvenen ve Mersin’i birlikte yönetelim, birlikte büyütelim anlayışıyla yola çıktığımız tüm Mersinlilere yapılmış bir harekettir. Dolayısıyla ben bütün Mersinli hemşehrilerimi, Mersin tarihinde ilk defa bir yürük çocuğunun Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde yönetime gelmesine rahatsız olanlara karşı birlik ve beraberliğe davet ediyorum.”

