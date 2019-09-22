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Son gününde TEKNOFEST'e ziyaretçi akını

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 15:46 | Son Güncelleme

ATATÜRK Havalimanı’nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona eriyor.

Son gününde TEKNOFEST'e ziyaretçi akını

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı’nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona eriyor. TEKNOFEST bugün de farklı illerden gelenlerle birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

“BÜTÜN BİR YIL BU ETKİNLİĞİ BEKLEDİM”

Festivale Bursa’dan geldiğini ifade eden Kaan Mert Boşnak, "Tek kelimeyle harika. Daha Solo Türk gösteri yaptı, ataklar gösteri yapıyor şu an. Büyüleyici. Zaten bütün bir yıl bu etkinliği bekledim. Bir günümü de ayırdım, kalktım Bursa’dan geldim. Geldiğime kesinlikle değdi. Daha birçok da gösteri olacak. Türk Yıldızları, Russian Nigts varmış. Onlar da gösteri yapacaklarmış. Bekliyoruz bakalım. Onları da izleyeceğiz” şeklinde konuştu.

“EN ÇOK İLGİMİ ÇEKEN SON TEKNOLOJİ SİLAHLAR OLDU”

Kastamonu’dan Teknofest için vakit ayırıp İstanbul’a geldiğini ifade eden Hüseyin Değirmenci “Çok güzel. Çok enteresan. Ülkemiz açısından mükemmel bir duygu içerisindeyim şu anda. Herhalde geleceğimizi çok daha parlak günler bekliyor. Ben çok huzurluyum ve memnun oldum buraya geldiğimden. Aşırı yoğunluk vardı yolda tabii, son gün olduğu için herhalde. Ben de bugüne kendimi zor ayarladım. Birkaç gün önce gelmek istiyordum gelemedim. Ben çok memnunum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah doğru şeyler yapıyoruz. Benim en çok ilgimi çeken son teknoloji silahlar oldu" ifadelerini kullandı.

“ÇOK YOĞUNLUK VAR AMA DEĞER”

Yalova Çiftlikköy’den öğrencileri ile birlikte festivale gelen Mustafa Dalgıç ise, “Yalova’dan Geldik. Taşköprü İlk-Ortaokulu olarak. Öğrencilerimizi getirdik. Bugün ülkemiz ile bir kez daha gurur duymak, havacılık alanında yapılanları görmek, öğrencilerimize merak uyandırmak. Amacımız buydu. Güzel de bir hava İstanbul’da. İnşallah öğrencilerimiz de bu anlamda meraklanırlar. Bilgilenirler. Özellikle girişte büyük yoğunluk vardı. Bu da normaldir. Neticede son gün. Herkesin pazarını çoluğu ile çocuğu ile, bizim gibi öğrencileri ile burada geçirmek istemesi çok normal ama değerdi diyorum. Yeni girdik şu anda uçuşlara helikopterlere daha çok ilgi gösteriyorlar ama tüm stantları gezeceğiz, bakacağız. Neticede öğrencilerimizle istişaresini de yapacağız” şeklinde konuştu.

Uşak’tan gelen Naci Mican ise, "Çok harika. İnşallah bu şekilde devam eder. Solo Türk’ü izledim. Gayet güzel. Zaten Türk’ün gururu bizim pilotlarımız. Afrin’ de de her tarafta da belli. Dünyada belli” dedi.

(FOTOĞRAF)

Son gününde TEKNOFEST'e ziyaretçi akınıSon gününde TEKNOFEST'e ziyaretçi akınıSon gününde TEKNOFEST'e ziyaretçi akınıSon gününde TEKNOFEST'e ziyaretçi akını

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