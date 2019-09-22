SON GÜNÜNDE TEKNOFEST'E ZİYARETÇİ AKINI

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı’nda gerçekleşen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği TEKNOFES bugün sona eriyor. TEKNOFEST bugün de farklı illerden gelenlerle birlikte ziyaretçi akınına uğradı.

“BÜTÜN BİR YIL BU ETKİNLİĞİ BEKLEDİM"

Festivale Bursa’dan geldiğini ifade eden Kaan Mert Boşnak, "Tek kelimeyle harika. Daha Solo Türk gösteri yaptı, ataklar gösteri yapıyor şu an. Büyüleyici. Zaten bütün bir yıl bu etkinliği bekledim. Bir günümü de ayırdım, kalktım Bursa’dan geldim. Geldiğime kesinlikle değdi. Daha birçok da gösteri olacak. Türk Yıldızları, Russian Nigts varmış. Onlar da gösteri yapacaklarmış. Bekliyoruz bakalım. Onları da izleyeceğiz" şeklinde konuştu.

“EN ÇOK İLGİMİ ÇEKEN SON TEKNOLOJİ SİLAHLAR OLDU"

Kastamonu’dan Teknofest için vakit ayırıp İstanbul’a geldiğini ifade eden Hüseyin Değirmenci “Çok güzel. Çok enteresan. Ülkemiz açısından mükemmel bir duygu içerisindeyim şu anda. Herhalde geleceğimizi çok daha parlak günler bekliyor. Ben çok huzurluyum ve memnun oldum buraya geldiğimden. Aşırı yoğunluk vardı yolda tabii, son gün olduğu için herhalde. Ben de bugüne kendimi zor ayarladım. Birkaç gün önce gelmek istiyordum gelemedim. Ben çok memnunum. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah doğru şeyler yapıyoruz. Benim en çok ilgimi çeken son teknoloji silahlar oldu" ifadelerini kullandı.