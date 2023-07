Son hali çok şaşırtmıştı! 4 yaşında ünlü olan Beren Gökyıldız'ın yeni dizisi sosyal medyayı ikiye böldü

4 yaşında ünlü olan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız geçtiğimiz günlerde mezuniyet pozlarıyla gündem olmuştu. Son halini görenlerin çok şaşırdığı Gökyıldız yeni dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Kanadalı bir televizyon dizisi olan Anne With An E'nin uyarlaması olan Yeşil Vadi'nin Kızı dün ilk bölümü ile ekrana geldi. Netflix’in sevilen dizilerinden biri olan Anne With An E izleyicileri Yeşil Vadi’nin Kızı dizisine de yoğun ilgi gösterdiler.

Oyunculuğa Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan Beren Gökyıldız, yeni dizisinde başrolde yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları dizi hakkında olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ise sert eleştirilerde bulundu.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar “Resmen orjinali ile dalga geçmişler”, “Neden bu kadar zorlama”, “Bazı şeyler tadında kalmalı” gibi eleştiriler yaparken, bazı kullanıcılar ise “Başarılı bir uyarlama olmuş”, “Beren çok yakışmış role” gibi olumlu yorumlar yaptı.

Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız en son mezuniyet pozlarıyla çok konuşulmuştu.