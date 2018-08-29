Çocukluğundan beri iskeletlere ve bu tip farklı şeylere takıntılı olduğunu söyleyen adam, bunu ölen annesinin iskeletine benzemek için yaptığını söylüyor.

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti ve...

1 / 8 Yaptığı bu korkutucu ameliyatlar vasıtasıyla burnunun alt kısmını ve kulaklarını kestiren Eric, ayrıca dilini ikiye böldürdü ve gri renge boyattı.

2 / 8 Yaptığı bu korkutucu ameliyatlar vasıtasıyla burnunun alt kısmını ve kulaklarını kestiren Eric, ayrıca dilini ikiye böldürdü ve gri renge boyattı.

3 / 8 Göz altlarını koyulaştıran ve ağzının etrafına iskelet dişleri de ekleten Eric, bu ürkütücü ve ölümü hatırlatan görünümü nedeniyle medya ve Kolombiya halkı tarafından eleştirildi.

4 / 8 Fakat sosyal medya hesapları onu tebrik edip kendisiyle selfie (özçekim) çeken hayranlarıyla dolu.

5 / 8 Kolombiya'daki bir internet sitesine konuşan Eric "Vücut değişiklikleri kişisel bir karardır ve yargılanmamalıdır. Bu estetik ameliyat yaptıran kadınları yargılamak gibi bir şey." diye konuştu.

6 / 8 Genç adam "Kafatasları benim için kardeşim gibi, gerçekten ailemin bir parçası gibiler, onlara çok bağlı hissediyorum." diye devam etti.

7 / 8 Yürüyen bir kafatasına dönüştürülmeyi "hayallerin gerçekleşmesi" olarak tanımlayan adam, "Ben sadece diğer insanlardan farklı görünmek isteyen normal bir insanım. Bu farklı bir düşünme tarzı, giyinme tarzı ya da farklı bir müzik tarzı gibi. Sadece kendimi iyi hissediyorum." diye ekledi.