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  4. Son hali merak ediliyordu...12 gündür hastanede olan Beyza Huri Aydın MasterChef'e geri döndü! Somer Şef açık açık sordu! Yarışmaya devam edecek mi?

Son hali merak ediliyordu...12 gündür hastanede olan Beyza Huri Aydın MasterChef'e geri döndü! Somer Şef açık açık sordu! Yarışmaya devam edecek mi?

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
09.11.2024 07:46
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MasterChef Türkiye'nin sevilen ve iddialı yarışmacılarından biri olan Beyza Huri Aydın yaşadığı talihsiz kaza yüzünden 12 gündür hastanedeydi. Yüzüne kızgın yağ dökülen Beyza'nın son durumu ve yarışmaya devam edip edemeyeceği ise tüm herkes tarafından merak ediliyordu. MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında Beyza yüzü sargılı bir şekilde stüdyoya geldi. Somer şef, "Yarışmaya devam edecek misin?" diye açık açık sordu. İşte tüm detaylar...

Son hali merak ediliyordu...12 gündür hastanede olan Beyza Huri Aydın MasterChef'e geri döndü! Somer Şef açık açık sordu! Yarışmaya devam edecek mi?

MasterChef Türkiye'nin Uşak'ta çekilen bölümünde Beyza talihsiz bir kaza yaşamış, yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışma sırasında ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırılan Beyza'nın sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyordu.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altında olduğu bilinen Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği hususu da yarışma takipçilerinin gündemindeydi.

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MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanına Beyza'nın gelişi damga vurdu. Günlerdir hastanede olan Beyza yüzü sargılı bir şekilde stüdyoya geldi.

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Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım." diyerek herkesi duygulandırdı.

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'RÜYAMDA GÖRDÜM'

Onur, "Beyza'yı dün gece rüyamda gördüm. Beyza'nın bugün geleceğini hissetmiştim." ifadelerini kullandı.

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YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Somer Şef, Beyza'ya "O zaman kararını duyalım yarışmaya devam etmek istiyor musun?" diyerek beklenen soruyu açık açık sordu.

SOMER

Beyza'nın vereceği cevap ise yeni bölümde belli olacak.

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Masterchef masterchef türkiye MasterChef Beyza Aydın
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