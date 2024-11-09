Son hali merak ediliyordu...12 gündür hastanede olan Beyza Huri Aydın MasterChef'e geri döndü! Somer Şef açık açık sordu! Yarışmaya devam edecek mi?

MasterChef Türkiye'nin Uşak'ta çekilen bölümünde Beyza talihsiz bir kaza yaşamış, yüzüne kızgın yağ dökülmüştü. Yarışma sırasında ilk müdahale edildikten sonra hastaneye kaldırılan Beyza'nın sağlık durumu herkes tarafından merak ediliyordu.

Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yanık merkezinde müşahede altında olduğu bilinen Beyza'nın yarışmaya devam edip edemeyeceği hususu da yarışma takipçilerinin gündemindeydi.

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanına Beyza'nın gelişi damga vurdu. Günlerdir hastanede olan Beyza yüzü sargılı bir şekilde stüdyoya geldi.

Beyza, "Çok özledim sizi, burayı çok özledim. Zor bir kaza atlattım. 12 gündür hastanedeyim. Kolay değildi, ailemle devam etmeyi çok konuştum. Zordu ama sizden ve ailemden çok güzel destekler aldım." diyerek herkesi duygulandırdı.

'RÜYAMDA GÖRDÜM'

Onur, "Beyza'yı dün gece rüyamda gördüm. Beyza'nın bugün geleceğini hissetmiştim." ifadelerini kullandı.

YARIŞMAYA DEVAM EDECEK Mİ?

Somer Şef, Beyza'ya "O zaman kararını duyalım yarışmaya devam etmek istiyor musun?" diyerek beklenen soruyu açık açık sordu.

Beyza'nın vereceği cevap ise yeni bölümde belli olacak.