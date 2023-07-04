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Son hali olay olan Beren Gökyıldız'ın yeni dizisi sosyal medyayı ikiye böldü! “Orjinali ile dalga geçmişler”

04.07.2023 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anne, Kızım, Kocamın Ailesi gibi birçok başarılı diziyle hafızalara kazınan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız’ın son hali olay olmuştu. Şimdilerde 14 yaşında olan Gökyıldız yeni dizisiyle ekranlara geri döndü. Ünlü ismin yeni dizisi Yeşil Vadi’nin Kızı sosyal medyada gündem oldu.

Son hali olay olan Beren Gökyıldız'ın yeni dizisi sosyal medyayı ikiye böldü! “Orjinali ile dalga geçmişler”

4 yaşında ünlü olan çocuk oyuncu Beren Gökyıldız geçtiğimiz günlerde mezuniyet pozlarıyla gündem olmuştu. Son halini görenlerin çok şaşırdığı Gökyıldız yeni dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

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Kanadalı bir televizyon dizisi olan Anne With An E'nin uyarlaması olan Yeşil Vadi'nin Kızı dün ilk bölümü ile ekrana geldi. Netflix’in sevilen dizilerinden biri olan Anne With An E izleyicileri Yeşil Vadi’nin Kızı dizisine de yoğun ilgi gösterdiler.

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Oyunculuğa Kocamın Ailesi dizisiyle başlayan Beren Gökyıldız, yeni dizisinde başrolde yer aldı. Bazı sosyal medya kullanıcıları dizi hakkında olumlu yorumlar yaparken bazı kullanıcılar ise sert eleştirilerde bulundu.

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Sosyal medyada bazı kullanıcılar “Resmen orjinali ile dalga geçmişler”, “Neden bu kadar zorlama”, “Bazı şeyler tadında kalmalı” gibi eleştiriler yaparken, bazı kullanıcılar ise “Başarılı bir uyarlama olmuş”, “Beren çok yakışmış role” gibi olumlu yorumlar yaptı.

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Ödüllü çocuk oyuncu Beren Gökyıldız en son mezuniyet pozlarıyla çok konuşulmuştu.

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Beren Gökyıldız Oyuncu anne yaşında

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