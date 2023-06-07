Son hali şoke eden Ceylan'dan şaşırtan itiraf! "Telefonum yüzümü tanımıyor"

80'li yılların başında 'Küçük Ceylan' olarak ün kazanan şarkıcı Ceylan değiştirdiği imajlar ile çok konuşuluyor. 2. sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı son hali ile yine gündem oldu. Ceylan menajerinin bile kendisini tanımakta zorlandığını söyledi.

"BEN OLSAM BEN DE TANIMAM"

Gülşen Yüksel’in "Ceylan senin adını yazalım, çünkü seni tanıyamamışlar." demesi üzerine Ceylan, "Haklılar, ben olsam ben de tanımam" dedi.

Ünlü isim, otuz yıllık dostu ve menajeri Haluk Şentürk’ün yeni klibini ilk gördüğünde 'Aaa Madonna türkü söylüyor, bu ne' diyerek şaşırdığını söyledi.

"TAKDİR EDİLMESİ LAZIM"

Ceylan açıklamasında "9 yaşından beri şöhretim, bu sene 49 yaşına giriyorum. 40 seneden beri bu işi profesyonel anlamda yapıyorum. Bunun takdir edilmesi lazım." sözlerine yer verdi.

Instagram'dan paylaştığı pozunda Katty Perry’e benzeyen ünlü şarkıcı paylaşımına "Katty Perry Ceylo" notunu düşmüş ve büyül beğeni almıştı.



