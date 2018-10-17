Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Bugün (Çarşamba) Suriye üzerinden gelen ve özellikle Doğu Akdeniz ile İç Anadolu başta olmak üzere güney ve iç bölgelerde etkili olan toz taşınımının yarın (Perşembe) Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da etkisini sürdüreceği, cuma günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olduktan sonra, hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle birlikte etkisini kaybettireceği tahmin edilmektedir.
Toz taşınımı hadisesinin sebep olabileceği; görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."
İstanbul'da 18 Ekim Perşembe günü bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 20 derece, hissedilen sıcaklık ise 19 derece civarında olacak.
İstanbul'da 19 Ekim Cuma günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 20 derece, hissedilen sıcaklık ise 21 derece civarında olacak.
İstanbul'da 20 Ekim Cumartesi günü yağmurlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 19 derece, hissedilen sıcaklık ise 22 derece civarında olacak.
İstanbul'da 21 Ekim Pazar günü parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı 17 derece, hissedilen sıcaklık ise 18 derece civarında olacak.
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