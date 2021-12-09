Son hava durumu tahminleri! Meteorolojiden son dakika 'fırtına' uyarısı geldi

Meteorolojiden fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamad Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde fırtınanın etkili olacağı belirtilerek, olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması istendi.

METEOROLOJİ DUYURDU

Açıklamada, "Rüzgarın cuma gününden itibaren Marmara'nın batısı ve güneyi, Ege Bölgesi, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'in batı kesimlerinde güney yönlerden fırtına (50-70 kilometre/saat), yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına (70-90 kilometre/saat), yer yer tam fırtına (90-100 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın cumartesi sabah saatlerinde etkisini azaltması, akşam saatlerinden sonra tekrar kuvvetlenmesi ve pazar günü akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, toz savrulması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

FIRTINA İÇİN SAAT VERİLDİ

Ayrıca fırtınanın 10 Aralık saat 00.00 ile 12 Aralık saat 18.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Öte yandan Meteorolojiden gelen son hava durumu tahminlerine göre 10 Aralık (cuma) yarın ülkenin batısında yağışlı bir hava etkili olacak. İç Anadolu'da sisli bir hava beklenirken, diğer yerlerde ise güneş yüzünü gösterecek.



