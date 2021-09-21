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Son hava tahmini raporu yayımlandı! Meteoroloji'den kritik uyarı: 8 derece birden düşecek

21.09.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji tarafından çarşamba günü hava tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerinde 4 ile 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Çarşamba günü sağanak yağışlar yurt genelini etkisi altına alacak.

Son hava tahmini raporu yayımlandı! Meteoroloji'den kritik uyarı: 8 derece birden düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kütahya çevreleri, Afyon'un kuzey kesimleri, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kütahya çevreleri ile Afyonkarahisar'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge geneliyerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimleri parçalı bulutlu, yarın kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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