"Son istatistiklere göre trafik kurallarına uyma oranı arttı"

GİRESUN (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, son istatistiklere göre sürücülerin trafikte kurallara uyma oranının arttığını, kemer takma, telefonla konuşmama, hız limitlerine dikkat etme, yol manevra kurallarına uyma gibi davranışların şoförlerde alışkanlığa dönüştüğünü söyledi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Giresun'da Erikliman, Keşap ve Görele trafik denetim noktalarını ziyaret eden Erdil, burada görevli personel ile bayramlaştı.

Erdil, sürücü ve yolcuların da bayramını tebrik ederek, trafik güvenliğine dikkati çekmek için "Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla başlatılan kampanyaya ilişkin bilgi verdi.

Trafik yoğunluğunun yükseldiği bayram ve yaz dönemlerinde kaza oranının arttığını ifade eden Erdil, trafik kazalarını kontrol altına almak ve azaltmak için yoğun çaba sarf ettiklerini anlattı.

Erdil, Türkiye'de 1,5 yılda denetimlerin artması ve duyarlılık oluşturmayla ilgili kampanyalar sayesinde ölümlü kazalarda düşüş yaşandığını vurgulayarak, bu yılın 7 aylık döneminde ölümlü kazaların yüzde 32, hayatını kaybedenlerin sayısının ise yüzde 37 azaldığına dikkati çekti.