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Son isteği konvoyla karşılanmaktı, bir ilçe uğurlamaya geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2020 17:48 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde üçüncü kez lösemiye yakalanan ve İstanbul’daki hastanede yaşamını yitiren öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu’nun son isteğini, sevenleri yerine getirdi. Lösemiye karşı verdiği mücadele dolayısıyla ’Maskeli Şebnem’ adıyla bilinen Köseoğlu’nun isteği üzerine ilçe girişinde cenazesi yüzlerce seveni karşılanıp konvoy eşliğinde mezarlığa götürüldü.

Son isteği konvoyla karşılanmaktı, bir ilçe uğurlamaya geldi

Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Bölümü öğretim görevlisi Şebnem Köseoğlu (31), 2018 yılı Eylül ayında lösemiye yakalandı. Yaklaşık 3 aylık kemoterapinin ardından Ocak ayında hastalığı yenen Köseoğlu, 2019 yılı Mayıs ayında rutin kontrolleri sırasında hastalığının nüksettiğini öğrendi. İstanbul’daki bir hastanede tedavisi süren Köseoğlu’na 2019 yılının Kasım ayında uygun ilik bulundu. 11 Aralık’ta ise ilik nakli gerçekleştirildi ancak bu yıl 18 Nisan’da rutin kontrollerine gittiğinde hastalığının nüksettiğini öğrendi. Doğum gününden 1 gün önce hastalığının nüksettiğini öğrenen Şebnem Köseoğlu, tekrar İstanbul’daki hastanede tedaviye alındı. Burada tedavisi süren Köseoğlu, bir hafta önce durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. Köseoğlu, geçen pazartesi günü akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

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ŞEBNEM HOCA'NIN SON İSTEĞİ

Lösemiye karşı verdiği mücadele dolayısıyla ’Maskeli Şebnem’ adıyla bilinen Şebnem Köseoğlu, sosyal medya hesabındaki bir paylaşımında, hayatını kaybetmesi halinde Alanya’ya konvoyla gelmek istediğini söylemişti.

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İSTEĞİNİ SEVENLERİ YERİNE GETİRDİ

Son isteğinin, konvoy ile Alanya’ya gelmek olduğu öğrenilen Köseoğlu için yüzlerce seveni saat 16.00’da ilçe girişindeki Dinek Mahallesi Ulaş mevkiinde araçlarıyla toplandı. İstanbul’dan gelen Köseoğlu’nun cenazesini karşılayan çok sayıda kişi buradan konvoy eşliğinde Oba Mahallesi’nde bulunan Hacıbaba Mezarlığı’na kadar eşlik etti.

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GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Köseoğlu’nun cenazesi ikindi namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye, Köseoğlu’nun akrabaları ile mesai arkadaşlarının yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ve çok sayıda kişi katıldı.

İHA

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