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  4. Son katta başlayıp 2 daireyi kül etti, vatandaşlar canlı yayın yarışına girdi

Son katta başlayıp 2 daireyi kül etti, vatandaşlar canlı yayın yarışına girdi

01.02.2021 16:29 | Son Güncelleme:
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Antalya’da 3 katlı binanın en üst kadında başlayıp hızla büyüyen ve ikinci kata sıçrayan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da 3 katlı binanın en üst kadında başlayıp hızla büyüyen ve ikinci kata sıçrayan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evde uyuyan genç kızın yangının sesine uyandığı ve kendisini dışarı atarak kurtulduğu bildirildi. Yangın sırasında toplanan meraklı kalabalıktan çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlendi.
Örnek Mahallesi’nde bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Binanın arka kısmındaki dairede çıkan yangında, kapı ve pencerelerin tutuşmasıyla birlikte gökyüzüne siyah duman ve alevler yükseldi. Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimine bağlı ekipler yangına müdahalede bulundu. Yangın, ekiplerin müdahalesine rağmen 2. kattaki daireye de sıçrayarak tamamen yanmasına neden oldu.
Şevki Kahraman ve Emrullah Top isimli vatandaşlara ait daireler itfaiyenin uzun çabaları sonucunda söndürülürken evlerde soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıktığı dairede bir genç kızın uyuduğu, yangının çıkardığı seslerle uyanarak kendisini dışarı attığı bildirildi.
Yangının tamamen söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatılırken, toplanan meraklı kalabalıktan çok sayıda kişinin cep telefonlarıyla canlı yayın yaptıkları gözlendi.

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