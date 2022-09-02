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Son kez görebilmek için saatlerce yürüdü! Gördüğü manzara karşısında hüngür hüngür ağladı

02.09.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de yaşayan 65 yaşındaki 6 çocuk annesi Nafiye Bilican, dağdan düşerek telef olan tek geçim kaynağı ineğinin başında saatlerce hüngür hüngür ağladı. Bilican, "Sadece onu son bir kez daha görmek için 1 kilometrelik yolu 4 saat boyunca torunumun desteğiyle geldim. Gördüğüm manzara karşısında gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

Hakkari Yüksekova'da yaşayan 65 yaşındaki 6 çocuk annesi Nafiye Bilican, dağdan düşerek telef olan ineğinin başında hüngür hüngür ağladı. Tek geçim kaynağı olan ineğini son bir kez görebilmek için saatlerce yürüyen Bilican "Sadece onu son bir kez daha görmek için 1 kilometrelik yolu 4 saat boyunca torunumun desteğiyle geldim. Gördüğüm manzara karşısında gözyaşlarımı tutamadım" dedi.

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İNEĞİ TELEF OLUNCA YIKILDI

İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Akocak köyünde yaşayan Bilican ailesinin tek geçim kaynağı olan inek, 300 metre yükseklikten düşerek telef oldu. Evlerinin tek geçim kaynağı olan ineğinin telef olmasıyla yıkılan şeker hastası Nafiye Bilican, evlerine 1 kilometre uzaklıkta bulunan bölgeye 4 saat boyunca torununun yardımıyla yürüyerek ulaştı. Gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına boğulan Nafiye Bilican, oturduğu yerde saatlerce uzaktan ineğini seyrederek hüngür hüngür ağlaması ise görenlerin yüreklerini dağladı.

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"O BİZİM TEK GEÇİM KAYNAĞIMIZDI"

2 gün boyunca ineği için hüngür hüngür ağladığını belirten Nafiye Bilican, “45 senedir bu köyde ikamet ediyorum. Ben zaten şeker hastasıyım. Hemen hemen her hafta hastanedeyim. Bizim tek geçim kaynağımız bu inekti, o da otlandığı sırada 300 metre yükseklikten düşerek telef olmuş. Ben evimin içindeki bir ferdi kaybettim, çok üzüntülüyüm. Çünkü o bizim tek geçim kaynağımızdı. Onunla çocuklarıma ve torunlarıma bakıyordum. Olayı duyduğum saatten beri kendimden değilim. Hastalığımdan dolayı yürüyemiyorum. Sadece onu son bir kez daha görmek için 1 kilometrelik yolu 4 saat boyunca torunumun desteğiyle geldim. Gördüğüm manzara karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Saatlerce burada oturdum onu izledim. Ben şimdi çaresiz kaldım. Çok mağdurum” dedi.

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"2 GÜN BOYUNCA HEP AĞLADI"

Tek geçim kaynakları olan ineği kaybettiklerini söyleyen Samet Polat Bilican ise “2 gün önce ineğimiz köye 1 kilometre uzaklıkta bulunan yamaçtan düşerek telef oldu. Bizde haberini ilk duyduğumuzda ninemize söylemedik, çünkü tek geçim kaynağımız ve o da evin bir ferdi gibiydi. Oraya bizler gittik. İneğimiz düştüğü yerde telef olmuş. Ninem sabah ineği sorduğunda bizde mecbur söyledik. Söylememizle birlikte ninem gözyaşlarına boğuldu. 2 gün boyunca hep ağladı. Ninem yürüyememesine rağmen 1 kilometre uzaklıkta bulunan yere yardımımla 4 saat içinde geldi. Ninem gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Oturup ineğe bakarak saatlerce ağladı” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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