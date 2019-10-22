Son konuşmasını yapan Juncker: Aptal milliyetçilikle mücadele edin

Görevi von der Leyen’a devretmeden önce parlamenterlere son kez hitap eden AB Komisyonu Başkanı, milliyetçilikle mücadele mesajı verdi.Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, görevi devretmeden önce yaptığı son konuşmasında milliyetçilikle mücadele mesajı verdi.

Salı günü Strasbourg‘da Avrupa Parlamentosu üyelerine hitap eden Juncker, AB'nin her şeyden önce bir barış projesi olduğunu hatırlattı. Juncker, "Barış mutlak değildir ve Avrupa'nın barışı sürdürüyor oluşuyla gurur duymalıyız" dedi. Juncker haleflerine, "Aptal milliyetçilikle tüm gücünüzle mücadele edin" nasihatinde bulundu.

Şu anda dünyada 60 ayrı savaşın sürdüğünü ve bunlardan hiçbirinin AB ülkelerinde olmadığını kaydeden Juncker, genç insanlara savaş ve barışın anlatılması çağrısında bulundu. Juncker, "20 yıl içerisinde dedesi ya da büyük dedesi savaşı yaşamış olan hiçbir Avrupalı kalmayacak" diye konuştu.

"Brexit vakit kaybıydı"

Beş yıllık görev süresi boyunca yaşadıkları sorunlara da değinen 64 yaşındaki Juncker, Kıbrıs'ta birleşme, İsviçre ile daha yakın ilişkiler ve bankalar birliği açısından ilerleme sağlanamamasından yakındı. Juncker ayrıca İngiltere'nin AB'den çıkma süreci için "Zaman ve enerji kaybıydı" diye konuştu.