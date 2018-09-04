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Son kullanım tarihi geçmiş 700 kilogram makarna ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2018 17:53 | Son Güncelleme

Son kullanım tarihi geçmiş 700 kilogram makarna ele geçirildi

Samsun'un Bafra ilçesinde bir depoda son kullanım tarihi 2010'da bitmiş yaklaşık 700 kilogram makarna ele geçirildi.

Bafra Belediyesi zabıta ekipleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Hacınabi Mahallesi Hacı Ahmet Sokak'ta S.Ü'ye ait depoya baskın düzenledi.

Depoda, son kullanım tarihi 2010'da bitmiş yaklaşık 700 kilogram makarna bulundu. Makarnalar deponun önüne getirilen iş makinesine yüklenerek imha edilmek üzere götürüldü. S.Ü. hakkında cezai işlem uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, insan sağlığını tehlikeye düşürenlere yönelik denetimlerin süreceğini, vatandaşlardan bu tür konulara duyarlılık göstererek, Alo 174 Gıda Hattı'na ihbarda bulunmalarını istedi.

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Bafra imha makarna Samsun son kullanım tarihi

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