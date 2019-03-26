"Son kullanma tarihi geçmiş CHP zihniyeti daha zararlıdır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir CHP Belediye Başkan Adayının seçimden sonra evlerde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayıp vatandaşlara dağıtacaklarını söylediğini belirterek "Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için çok zararlıdır ama son kullanma tarihi geçmiş bu CHP zihniyeti memleket için daha zararlıdır." dedi.

Çelik, İmamoğlu ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, seçimlere kısa zaman kaldığını hatırlatarak, vatandaşların Cumhur İttifakı'na destek vermesini istedi.

Bir CHP'li Belediye Başkan Adayının "tarihi geçmiş ilaç" vaadine tepki gösteren Çelik, şöyle konuştu:

"Dün, CHP zihniyetini çok iyi açıklayan, izah eden bir CHP Belediye Başkan adayının bir açıklaması oldu. Bunu seçim vaadi olarak söylüyor, 'Seçimden sonra evlerde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız vatandaşlarımıza dağıtacağız' diyor. Kafaya bak, bir belediye başkanı adayı olarak projeler, tesisler, altyapı, üstyapı, spor, sanat üreteceğine, 'evde kullanılmayan tarihi geçmiş ilaçları toplayacağız vatandaşa dağıtacağız' diyor. Tarihi geçmiş ilaç insan sağlığı için çok zararlıdır ama son kullanma tarihi geçmiş bu CHP zihniyeti memleket için daha zararlıdır. Adam çıkmış, tarihi geçmiş ilaçla vatandaşı zehirleyecek, bunu da vaat olarak söylüyor, insan sağlığı için çok zehirli bir şeyi proje gibi sunuyor. Her zaman söylediğim gibi en tehlikelisi, son kullanma tarihi geçmiş siyasettir."