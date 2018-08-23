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Son kurbanlıklar alıcılarını bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

Küçükbaş hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, kentin çeşitli noktalarına kurulan hayvan satış noktalarında yoğunluk yaşanıyor

Türkiye'deki hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, kentin çeşitli noktalarına kurulan hayvan satış noktalarında, işini son günlere bıkan vatandaşlar yoğunluk oluşturuyor.

Kentte Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde pazarlarda hayvan sayılarının azaldığı görüldü. Kurbanlıkları elden çıkaramayan satıcılar, geceyi hayvanlarının başında geçirdi.

Yoğunluğun sürdüğü hayvan pazarlarında alıcılar daha uygun fiyata kurbanlık almak için uğraşırken, satıcılar ise ürünlerini belirledikleri fiyatın altında elden çıkarmak istemiyor.

Merkez Eyyübiye ilçesinde Hazreti Eyyüp Peygamber'in çile çektiği yer olarak kabul edilen makamın yanında kurulan pazarda hayvanlarını satmaya çalışan Ramazan Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 gündür emeğinin karşılığını alabilmek için çalıştığını belirti.

Elinde kalan son hayvanlarını da bugün satmayı amaçladığını ifade eden Çetin, "Küçükbaş kurbanlıklar 800 liradan başlıyor yani fiyatlar çok uygun. İnşallah bu kurbanlıkları da bugün satıp yarın dinlenmek istiyoruz. Kaç gündür gece gündüz hep hayvanların başındayız artık eve gitmek istiyoruz." dedi.

Kurbanlık almak için pazara gelen Nihat Sevgili ise fiyatların beklediğinin altında olduğunu dile getirdi.

İlk iki gün çalıştığı için bugün pazara gelebildiğini ifade eden Sevgili, "İşimiz yoğun o yüzden bugüne kaldık ama beklediğim gibi bir sıkıntı olmadı, fiyatlar uygun, hayvanı aldım burada kesip eve gideceğiz. İnşallah kabul olur." diye konuştu.

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Hayvan kurban bayramı kurbanlık Şanlıurfa

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