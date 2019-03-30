Son mitingini Beşiktaş'ta yapan İmamoğlu: Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım

Ümit UZUN-Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA) CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yarın gerçekleşecek seçim öncesi son mitingini Beşiktaş meydanında yaptı. Ekrem İmamoğlu’na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti. Vatandaşlardan destek isteyen İmamoğlu, gençler için çalışacağını söyleyerek, “Gençlerin Ekrem ağabeyi olacağım. Öyle uydurmadan Pubg oynamalar vesaireler yapmayacağım. Size söz. Yani biliyorsam futbol topuna vururum, bilmiyorsam vurmam” diye konuştu.

Kadınlar için çok özel politikalar uygulayacaklarını söyleyen İmamoğlu, “Göreceksiniz, eşitlikçi ve bu şehri kadın dostu bir kent yapmak adına çok mücadele edeceğim. Bu şehrin kadınların cinsiyet eşitliği konusunda en güzel kentlerden biri olduğunu herkese ispat edeceğim. Söz veriyorum. Eşim burada diye korktuğum için söz vermiyorum” dedi.

“BANA OY VEREBİLİR”

İmamoğlu, " Oy konusu Allah’la kul arasında. Kimse bilmez, ne derse desin inanmayın. Bana oy verebilir. Hani insan sevdiğine takılırmış, dayandı dayandı son iki gün dayanamadı artık” dedi. Bu sırada bir vatandaşın "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oyunu sana verecek" demesi üzerine İmamoğlu, "Ben de öyle düşünüyorum" yanıtını verdi.