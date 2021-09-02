Son MIUI güncellemesi cihazlarda sık sık hata vermeye başladı

Bilindiği üzere Android tarafındaki pek çok akıllı telefon üreticisi özel bir arayüz kullanıyor. Örneğin Huawei EMIU kullanırken, Oppo ColorOS, Tecno HiOS, Samsung OneUI ve Xiaomi de MIUI arayüzü ile kullanıcıların karşısına çıkıyor. Saymadığımız diğer üreticiler de kendilerine has arayüzlerle kullanıcıların beğenisini kazanmaya çalışıyorlar.

Arayüz kullanmayan üreticiler ise saf Android dediğimiz, direkt olarak Google tarafından tasarlanan ve üreticiler tarafından stabilize edilen sistemi kullanıyorlar.

Gelelim Xiaomi’nin kullandığı arayüze. Bilindiği üzere Çinli şirket uzun bir süredir MIUI ismini verdiği arayüzü kullanıyor. Bu arayüz genel olarak başarılı bulunsa da gelen güncellemeler sonrası pek çok hataya maruz kalıyor. Özellikle de son 2 yıldır.

Xiaomi’nin son 2 yıldır yayınladığı güncellemeler kullanıcıların canını ciddi anlamda sıkmış durumda. Güncelleme ile gelen kritik hatalar zaman zaman telefonun kullanılmasını bile imkansız hale getiriyor.

Haliyle bu durum da kullanıcıların tepkisini çekmiş halde. Pek çok Xiaomi kullanıcısı forumlarda MIUI ile ilgili sorunların bitmek bilmediğinden şikayetçi. Gerçekten de artık Xiaomi’nin bu soruna kalıcı bir çözüm sunması gerekiyor.

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