Son Nefesime Kadar dizisinin Gökçe'si Rojda Demirer bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin ardından merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Son Nefesime Kadar, türü suç draması olan Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlandı. Peki Son Nefesime Kadar dizisinin Gökçe'si Rojda Demirer kimdir? Rojda Demirer nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Rojda Demirer'in hayatı, biyografisi ve oynadığı filmler haberimizde.

SON NEFESİME KADAR'IN GÖKÇE'Sİ ROJDA DEMİRER KİMDİR?

Rojda Demirer, 12 Ağustos 1980 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Diyarbakır’lıdır. 1988 yılında (9 yaşındayken) TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati sınavlarını kazanarak radyo tiyatrosu yapmaya başlamıştır. 2001 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 2003-2008 yılları arasında da Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda kadrolu sanatçı olarak görev almıştır.

2003 yılında Aşk Olsun dizisi ile televizyon dünyasına adım atan Rojda Demirer, Adı Efsane, Kördüğüm, Acil Aşk Aranıyor, Alev Alev, Elde Var Hayat, Geniş Aile, Melekler Korusun, Kaos Örümcek ağı gibi diziler ve filmlerde de rol almıştır.

Rojda Demirer, 1.67 metre boyunda, 55 kilo ve Aslan burcudur.

ROJDA DEMİRER NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

40 yaşındaki ünlü oyuncu Rojda Demirer aslen Diyarbakırlıdır. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Rojda Demirer birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

ROJDA DEMİRER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

2018 – Çarpışma (Belma) (TV Dizisi)

2017 – Adı Efsane (Seçil) (TV Dizisi)

2016 – Kördüğüm (Neslihan) (TV Dizisi)

2015 – Acil Aşk Aranıyor (Dr. Ayla) (TV Dizisi)

2014 – Yedikule Hayat Yokuşu (Süreyya) (TV Dizisi)

2012-2013 – Alev Alev (Alev) (TV Dizisi)

2012 – Kaos Örümcek Ağı (Meltem) (Sinema Filmi)

2011-2012 – Elde Var Hayat (Elif Öğretmen) (TV Dizisi)

2010-2011 – Geniş Aile (Zeynep) (TV Dizisi)

2009-2010 – Melekler Korusun (Esin) (TV Dizisi)

2007 – Sevgili Dünürüm (Ayperi) (TV Dizisi)

2006 – Yaşanmış Şehir Hikayeleri (Zeynep) (TV Dizisi)

2006 – Hisarbuselik (Sema) (TV Dizisi)

2006 – Candan Öte (Görkem) (TV Dizisi)

2005 – Tadımız Kaçmasın (Eda) (TV Dizisi)

2004 – Canım Benim (Demet) (TV Dizisi)

2004 – Ağa Kızı (Biricik) (TV Dizisi)

2003 – Aşk Olsun (Ebru) (TV Dizisi)

2002 – Gönderilmemiş Mektuplar (Ceren) (Sinema Filmi)

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar, FOX TV'de 23 Şubat Çarşamba (bugün) saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Son Nefesime Kadar, kızının ölümünün ardından, onun hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişinin cezaevinden çıktıktığı haberini alan bir kadının yıkılışını ve gelişen olayları anlatıyor.

SON NEFESİME KADAR UYARLAMA MI?

Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son Nefesime Kadar dizi karakterleri ve oyuncuları:

Mihri – Nurgül Yeşilçay

Ferzan – Emre Kınay

Vedat – Ertan Saban

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı

