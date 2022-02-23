Son Nefesime Kadar dizisinin Vedat'ı Ertan Saban bu akşam ilk bölümüyle ekrana gelen dizinin ardından merak konusu oldu. Dikkat çeken oyuncu kadrosuyla izleyiciyi heyecanlandıran Son Nefesime Kadar, türü suç draması olan Happy Valley adlı İngiliz diziden uyarlandı. Peki Son Nefesime Kadar dizisinin Vedat'ı Ertan Saban kimdir? Ertan Saban nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Ertan Saban'ın hayatı, biyografisi ve oynadığı filmler haberimizde.

SON NEFESİME KADAR'IN VEDAT'I ERTAN SABAN KİMDİR?

Ertan Saban 4 Aralık 1977 tarihinde Üsküp'te dünyaya geldi. Bugün 44 yaşında olan Ertan Saban Makedonya Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu.

Uzun yıllar kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Erman Saban ve Luran Ahmeti ile birlikte Makedonya Türk Tiyatrosu'nda çeşitli oyunlarda sahneye çıktı.

Türkiye'ye gelerek oyunculuğa burada devam eden Ertan Saban Sultan Makamı, Sağır Oda, Savcının Karısı, Elveda Rumeli, Sakarya Fırat, Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizilerde ve Gölgesizler, Başka Semtin Çocukları ve Limonata adlı sinema filmlerinde rol aldı.

En son Ali Atay'la beraber Mutlu Ol Yeter adlı dizisinde görülen Ertan Saban Fox TV'nin yeni dizisi Son Nefesime Kadar ile oyunculuk kariyerine devam ediyor.

ERTAN SABAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

45 yaşındaki ünlü oyuncu Ertan Saban Üsküp'lüdür. Oyunculuk performansıyla adından söz ettiren Ertan Saban birçok dizi ve film projesinde yer almıştır.

ERTAN SABAN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Filmleri ve Dizileri :

2020 – Gel Dese Aşk (Barlas) (TV Dizisi)

2019 – Çiçero (Wellington) (Sinema Filmi)

2019 – Avlu (Oğuz) (TV Dizisi)

2018 – Mehmed: Bir Cihan Padişahı (İmparator Konstantinos) (TV Dizisi)

2015-2016 – Kurtlar Vadisi Pusu (Gölge) (TV Dizisi)

2015 – Mutlu Ol Yeter (Babür) (TV Dizisi)

2015 – Limonata (Sakıp) (Sinema Filmi)

2014 – Büyük Sürgün Kafkasya (Ömer) (TV Dizisi)

2014-2015 – Hatasız Kul Olmaz (Ferit) (TV Dizisi)

2013 – Görüş Günü Kadınları (Hayalet Ertan) (TV Dizisi)

2013 – Benimle Oynar mısın? (Sinema Filmi)

2012-2013 – Sakarya Fırat (Teo) (TV Dizisi)

2012 – Balkan Is Not Dead (Mustafa Kemal) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Kadın Tanıdım (Umut) (TV Dizisi)

2011 – Karakol (Komiser Reşat) (TV Dizisi)

2010 – Hayda Bre (Osman) (Sinema Filmi)

2010 – Kılıç Günü (Savaş) (TV Dizisi)

2008 – Başka Semtin Çocukları (Gürdal) (Sinema Filmi)

2008 – Gölgesizler (Cennet'in Oğlu) (Sinema Filmi)

2007-2008 – Elveda Rumeli (Aleksi) (TV Dizisi)

2006-2007 – Sağır Oda (Nogayhan) (TV Dizisi)

2006 – The Net (Sinema Filmi)

2005 – Savcının Karısı (Dursun) (TV Dizisi)

2005 – Kontakt (Sinema Filmi)

2004 – Azize (Levent) (TV Dizisi)

2004 – Kako Ubiv Svetec (Bojan) (Sinema Filmi)

2003 – Kako Los Son (Ivan) (Sinema Filmi)

2003 – Sultan Makamı (Palyaço Refik) (TV Dizisi)

SON NEFESİME KADAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kızının ölümünden sorumlu olduğunu düşündüğü adam hapisten çıkınca tüm dünyası alt üst olan, küçük bir kasabada komiser olarak görev yapan bir kadının hikayesini konu edinen Son Nefesime Kadar, FOX TV'de 23 Şubat Çarşamba (bugün) saat 20.00'de izleyici ile buluşacak.

SON NEFESİME KADAR KONUSU NEDİR?

Son Nefesime Kadar, kızının ölümünün ardından, onun hayatını kaybetmesinden sorumlu tuttuğu kişinin cezaevinden çıktıktığı haberini alan bir kadının yıkılışını ve gelişen olayları anlatıyor.

SON NEFESİME KADAR UYARLAMA MI?

Son Nefesime Kadar, Kuzey İngiltere'de Calder Valley, Batı Yorkshire'da çekilen bir İngiliz suç draması televizyon dizisi Happy Valley'den uyarlandı.

SON NEFESİME KADAR OYUNCULARI KİMLERDİR?

Son Nefesime Kadar dizi karakterleri ve oyuncuları:

Mihri – Nurgül Yeşilçay

Ferzan – Emre Kınay

Vedat – Ertan Saban

Emel – Begüm Birgören

Gökçe – Rojda Demirer

Emre – Baran Bölükbaşı

Hazan – İpek Filiz Yazıcı



