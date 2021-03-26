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Son nefesinde katilinin adını söyledi

26.03.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Gönül Özcan’ın, ölmeden önce kendisini Mustafa Ü.’nün bıçakladığını söylediği ortaya çıktı.

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde bıçaklanarak öldürülen Gönül Özcan’ın, ölmeden önce kendisini Mustafa Ü.’nün bıçakladığını söylediği ortaya çıktı. Tutuklanan katil zanlısına, indirimsiz müebbet ve hürriyeti yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası verildi.
Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve bir rezidansta temizlikçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Gönül Özcan (44), birliktelik yaşadığı sevgilisi Mustafa Ü. tarafından 7 Aralık 2019’da bıçaklandı. Ağır yaralanan Gönül Özcan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından sevgilisini bıçaklayan Mustafa Ü., polis tarafından gözaltına alındı.

Son nefeste katilin adını söyledi
Hastanede tedavi altına alınan Gönül Özcan, polise ifade verdikten saatler sonra iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Özcan ölmeden önce verdiği ifadesinde, çalıştığı restoranlardan birinde Mustafa Ü. ile tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlattı. Talihsiz kadın kendisini Mustafa Ü’nün bıçakladığını ve saatlerce rehin aldığını söyledi.
Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Ü., Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı Mustafa Ü., duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı.
Son savunmasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıklarını, Gönül Özcan’ın kendisine hakaret ettiğini anlatan katil zanlısı Mustafa Ü. "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti Mustafa Ü.’nün pişmanım sözlerine inanmadıklarını ve davanın başından bu yana pişmanlık göstermediğine kanaat getirdi. Gönül Özcan’ın katil zanlısı Mustafa Ü. kasten öldürme suçundan müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezası aldı. Katil zanlısı Mustafa Ü. iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmadı.
Davayı izleyen Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri verilen cezadan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Öldürülen Gönül Özcan’ın ailesinin avukatı Özgü Türk, kararla birlikte ailenin bir nebze sevindiğini dile getirerek, “Gönül Özcan ölmeden önce katilinin ismini söylemişti. Kendisini bıçakladığını, odadan dışarıya çıkarmadığını, ambulans çağırmadığını anlatmıştı. Duruşmalar boyunca kendisini haklı çıkarmaya çalıştı, çok pişman olduğunu söyledi. Ancak mahkeme heyetinin hiçbir indirim uygulamaması bizleri sevindirdi” dedi.

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