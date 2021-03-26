Son nefesinde katilinin adını söyledi

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde yaşayan ve bir rezidansta temizlikçi olarak çalışan 4 çocuk annesi Gönül Özcan (44), birliktelik yaşadığı sevgilisi Mustafa Ü. tarafından 7 Aralık 2019’da bıçaklandı. Ağır yaralanan Gönül Özcan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsasultan Hastanesi kaldırıldı. Yaşanan olayın ardından sevgilisini bıçaklayan Mustafa Ü., polis tarafından gözaltına alındı.

SON NEFESTE KATİLİN ADINI SÖYLEDİ

Hastanede tedavi altına alınan Gönül Özcan, polise ifade verdikten saatler sonra iç kanamaya bağlı olarak hayatını kaybetti. 4 çocuk annesi Özcan ölmeden önce verdiği ifadesinde, çalıştığı restoranlardan birinde Mustafa Ü. ile tanıştıklarını ve sevgili olduklarını anlattı. Talihsiz kadın kendisini Mustafa Ü’nün bıçakladığını ve saatlerce rehin aldığını söyledi.

Olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Mustafa Ü., Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde son kez hakim karşısına çıktı. Katil zanlısı Mustafa Ü., duruşmaya SEGBİS yöntemiyle katıldı.

MAHKEME HEYETİ 'PİŞMANIM' SÖZÜNE İNANMADI

Son savunmasında kıskançlık nedeniyle tartışma yaşadıklarını, Gönül Özcan’ın kendisine hakaret ettiğini anlatan katil zanlısı Mustafa Ü. "Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti Mustafa Ü.’nün pişmanım sözlerine inanmadıklarını ve davanın başından bu yana pişmanlık göstermediğine kanaat getirdi. Gönül Özcan’ın katil zanlısı Mustafa Ü. kasten öldürme suçundan müebbet, hürriyeti yoksun kılma suçundan ise 6 yıl hapis cezası aldı. Katil zanlısı Mustafa Ü. iyi hal ve haksız tahrik indirimi uygulanmadı.