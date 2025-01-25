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  4. Son nefesini verdiği anlar kamerada! Camide namaz kılarken kalp krizi geçirdi... "Secdede hala kalkmadı"

Son nefesini verdiği anlar kamerada! Camide namaz kılarken kalp krizi geçirdi... "Secdede hala kalkmadı"

25.01.2025 08:22
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
25.01.2025 08:22
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Gaziosmanpaşa'da 54 yaşındaki Mehmet Danışmaz akşam namazı için gittiği camide secdedeyken kalp krizi geçirerek fenalaştı. Güçlükle ayağa kalkan adam cemaattekilerin yanına devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Danışmaz hayatını kaybetti. Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar ise kameraya yansıdı.

Gaziosmanpaşa'daki Karadeniz Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Camii'nde, 54 yaşındaki Mehmet Danışmaz akşam namazını kılmak için cemaatle saf tutmuştu. 20 Ocak Pazartesi saat 18.50 sıralarında yaşanan olayda Mehmet Danışmaz, cemaat ile namaz kıldığı sırada rahatsızlandı.

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Kısa süre içinde daha da kötüleşen ve ağır hareket etmeye başlayan Danışmaz yere düştü. Camidekilerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk incelemede Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiğini belirleyerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Mehmet Danışmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Öte yandan Mehmet Danışmaz'ın kalp krizi geçirdiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
kalp krizi Namaz
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