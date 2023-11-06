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  4. Son olarak ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı! İşlettiği kafede başından vurulmuş halde bulundu

Son olarak ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı! İşlettiği kafede başından vurulmuş halde bulundu

06.11.2023 22:25 | Son Güncelleme:
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Eyüpsultan'da 3 çocuk babası şahıs, işlettiği kafeye sabah saatlerinde gelen personeli tarafından ölü bulundu. İntihar ettiği ihtimali üzerinde durulan şahsın son olarak sosyal medyada ‘Canım annem’ notuyla annesinin, eşinin ve çocuklarının fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi.

Son olarak ailesiyle çekilen fotoğrafları paylaştı! İşlettiği kafede başından vurulmuş halde bulundu

Olay, bu sabah saatlerinde Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerindeki bir kafede meydana geldi. İddialara göre iş yerini sabah erken saatlerde açan 3 çocuk babası Metin Ç. (33), iş yerinde etrafı topladıktan sonra dükkanın alt katına inerek silahla kendini başından vurarak yaşamına son verdi.

ALT KATTA CANSIZ BEDENİNİ BULUNDU

Saat 08.00 sıralarında dükkana gelen çalışanlarından biri, alt katta Metin Ç.'nin cansız bedeni ile karşılaştı. Kafe çalışanı hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

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Olay yeri inceleme ekiplerinin iş yerindeki çalışmalarının ardından Metin Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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"CANIM ANNEM" NOTUYLA PAYLAŞMIŞ

Metin Ç.'nin yaşam dolu bir insan olduğu ve çocuklarına yeni sünnet düğünü yaptırdığı, ölü bulunmasından saatler önce telefonundan sosyal medyada ‘Canım annem’ notuyla annesi, eşi ve çocuklarıyla birlikte çekilen fotoğraflarını paylaştığı öğrenildi. (İHA)

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