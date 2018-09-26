Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

5 Temmuz 2016’da kanlı darbe girişimi ile Türkiye’yi esir almaya çalışan Fethullaçı Terör Örgütü’nün TSK’daki yapılanması darbe girişiminin bastırılmasının ardından yapılan operasyonlarla büyük ölçüde çökertildi. Ancak aradan geçen 2,5 yıl gibi bir süreye rağmen devam eden operasyonlar da hala muvazzaf askerlerin FETÖ’cü olduğu tespit edilerek gözaltına alınması dikkatleri çekti.

HALEN AKTİF GÖREVDEKİ ÜST DÜZEY KOMUTANLAR!



Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda yaklaşık 200 muvazzaf askerin gözaltına alınmasının ardından bugün de 36 muvazzaf askerin gözaltına alınmasıyla birlikte akıllara ‘TSK’daki kripto FETÖ’cüler hala temizlenemedi mi?’ sorusunu getirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında albay, yarbay, binbaşı, üstteğmen gibi birçok üst düzey rütbelilerin olması ise daha da dikkat çeken bir tablo oluşturdu.

İTİRAFLAR ELE VERDİ



FETÖ’nün yapılanması içinde farklı farklı yöntemlerin olduğu operasyonlar sırasında ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri de örgütle hiçbir bağı görünmeyen kişilerin aslında küçük yaştan ya da belli bir dönemden sonra mahrem imamlar aracılığı ile yönetilen kripto FETÖ’cüler olarak adlandırılan gruplardı. Bu gruplar mahrem imamlardan talimat gelmediği sürece hiçbir şekilde kendini deşifre etmeyen ve uyuyan hücre olarak görevini yürüten militanlardı. Bu militanlar ancak yapılan detaylı operasyonlar sonucunda yakalanan ve itirafçı olan mahrem imamların ifadeleri ile ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle itiraflar olmadığı sürece TSK’daki kripto FETÖ’cülerin neredeyse tespit edilmesi imkansızdı. Son zamanlarda yürütülen soruşturmalarda itirafçıların sayısının artmasıyla bu gözaltı kararlarının alındığı iddia edildi.