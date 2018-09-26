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Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 11:40 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişiminin ardından TSK’dan büyük ölçüde temizlenen FETÖ’cülerin 2,5 yıl geçmesine rağmen hala aktif görevdeki üst düzey komutanların kripto FETÖ’cü çıkması dikkatleri çekti. Bunun nedeninin ise FETÖ’nün çok farklı yöntemlerle yapılanması ve sadece itiraf sonucu ele geçen bilgiler neticesinde tespit edilmesiyle olduğu belirtildi.

Son operasyonlarda dikkat çeken detay! Hala içerideler

5 Temmuz 2016’da kanlı darbe girişimi ile Türkiye’yi esir almaya çalışan Fethullaçı Terör Örgütü’nün TSK’daki yapılanması darbe girişiminin bastırılmasının ardından yapılan operasyonlarla büyük ölçüde çökertildi. Ancak aradan geçen 2,5 yıl gibi bir süreye rağmen devam eden operasyonlar da hala muvazzaf askerlerin FETÖ’cü olduğu tespit edilerek gözaltına alınması dikkatleri çekti.

HALEN AKTİF GÖREVDEKİ ÜST DÜZEY KOMUTANLAR!

Geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarda yaklaşık 200 muvazzaf askerin gözaltına alınmasının ardından bugün de 36 muvazzaf askerin gözaltına alınmasıyla birlikte akıllara ‘TSK’daki kripto FETÖ’cüler hala temizlenemedi mi?’ sorusunu getirdi. Bu operasyonlarda gözaltına alınanlar arasında albay, yarbay, binbaşı, üstteğmen gibi birçok üst düzey rütbelilerin olması ise daha da dikkat çeken bir tablo oluşturdu.

İTİRAFLAR ELE VERDİ

FETÖ’nün yapılanması içinde farklı farklı yöntemlerin olduğu operasyonlar sırasında ortaya çıkmıştı. Bunlardan biri de örgütle hiçbir bağı görünmeyen kişilerin aslında küçük yaştan ya da belli bir dönemden sonra mahrem imamlar aracılığı ile yönetilen kripto FETÖ’cüler olarak adlandırılan gruplardı. Bu gruplar mahrem imamlardan talimat gelmediği sürece hiçbir şekilde kendini deşifre etmeyen ve uyuyan hücre olarak görevini yürüten militanlardı. Bu militanlar ancak yapılan detaylı operasyonlar sonucunda yakalanan ve itirafçı olan mahrem imamların ifadeleri ile ortaya çıkmaya başladı. Bu nedenle itiraflar olmadığı sürece TSK’daki kripto FETÖ’cülerin neredeyse tespit edilmesi imkansızdı. Son zamanlarda yürütülen soruşturmalarda itirafçıların sayısının artmasıyla bu gözaltı kararlarının alındığı iddia edildi.

FETÖMETRE’NİN DE ETKİSİ BÜYÜK

Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından bilimsel ölçütlerle oluşturulan FETÖMETRE kriterler matrisi, FETÖ’cülerin uzun zamandır korkulu rüyası oldu. Sistem sayesinde bugüne kadar TSK’da deşifre edilen FETÖ’cü sayısı, 4 bin 500’ü Deniz Kuvvetleri personeli olmak üzere 16 bine ulaştı. FETÖMETRE sayesinde örgütün deşifre edilemeyen kriptoları da ortaya çıkmaya başladı.

Tüm bu gelişmeler neticesinde son zamanlardaki dikkat çeken tablo da ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: Yeni Şafak


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Anahtar Kelimeler:
TSK 15 temmuz darbe FETÖ

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