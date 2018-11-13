Son öpücük! Şehit kızı babasına böyle veda etti

Şehit çocukları Mesut ve Ceren, önce selam verdi, ardından babalarının fotoğrafını ve tabutunu öptü. Göz yaşlarıyla top arabasına bindirilen şehit Ünal Olgun'un cenazesi top aracına bindirildi. Tabutun götürüldüğünü gören Ceren, babasının ardından el sallayarak son yolculuğuna uğurladı.

1 / 6 Şırnak’ta şehit olan Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa’da binlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin çocukları Mesut ile Ceren babalarına son kez asker selamı verdi. Babasının komando beresini takan çocuklar, şehidin fotoğrafını öptü.

2 / 6 PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların sürdüğü Gabar dağının Gömeç kırsalında 2 asker şehit oldu. Şehit olan askerden Uzman Çavuş Ünal Olgun, Bursa'nın Gürsu ilçesinde Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

3 / 6 SON ÖPÜCÜK Öte yandan şehidin çocukları Mesut ile Ceren babalarına son kez asker selamı verdi. Babasının komando beresini takan çocuklar, şehidin fotoğrafını öptü. Cenazeye katılan baba Asım, anne Güleser ve eşi Ceylan Olgun güçlükle ayakta durdu.

4 / 6 Bir askerin kucağında bulunan küçük Ceren, babası top aracına bindirildiği sırada arkasından son kez el salladı. Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala acılı babanın elini tuttu. Şehit, ilçe kabristanına defnedildi.

5 / 6 Cenazeye Bursa Valisi Yakup Canbolat, milletvekilleri Efkan Ala, Hakan Çavuşoğlu, Faruk Çelik, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, siyasi partilerin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.