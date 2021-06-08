MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Son paylaşımı yürekleri dağladı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel bitmeyen özlemini paylaştı

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel bitmeyen özlemini paylaştı

08.06.2021 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son paylaşımıyla yürekleri dağladı. Annesini iki yıl önce kaybeden oyuncu, içindeki bitmeyen özlemi anlattı.

Son paylaşımı yürekleri dağladı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel bitmeyen özlemini paylaştı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde kariyerinde inanılmaz bir başarı yakaladı. Tam 22.1 milyon takipçisi olan Hande Erçel, Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu oldu. Hal böyle olunca, reklam anlaşmaları üst üste geldi. Sevgilisi Kerem Bürsin'le başrol oynadığı "Sen Çal Kapımı" dizisi, ona hem aşkta hem de işte kazandırdı. "Sen Çal Kapımı" sayesinde İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Popülerliği tavan yapan Hande Erçel, dergilerin kapaklarından, Twitter trendler listesinden inmez oldu. Ama her zaman yansıttığı neşeli görüntüsünün ardındaki özlemi ve üzüntüyü bugün gözler önüne serdi.

Özlemi doldu taştı

Hande Erçel

Hande Erçel, iki yıl önce annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetti. Annesini tüm çabalarına rağmen kurtaramayan Hande Erçel, ölümün şokunu atlatamadı. Meşhur "bazlama" davasını bile annesinin isteği üzerine açtı ve uzlaşma çabalarına yanaşmadı. Bugün de bitmeyen özlemini Instagram hesabında paylaştı.

Hande Erçel Aylin Erçel

Ünlü oyuncu, "Bugün sana olan özlemimin içimden taştığı bir gün. Güzeller güzelim." diyerek annesiyle bir fotoğrafını paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
Ameliyat yokmuş! Gerçek ortaya çıktıAmeliyat yokmuş! Gerçek ortaya çıktı
İşte Yeşilçam dizisi oyuncularıİşte Yeşilçam dizisi oyuncuları
Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Koronavirüsle mücadelede aşı olanlara 'pozitif' ayrımcılık geliyor

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Korkunç hastalıkta vaka sayısı 28 bini aştı

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Apple resmen tanıttı: iPhone'lar değişiyor!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Öğretmen eşi, güzelliği ile herkesi büyüledi!

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Sevilen dizi ekrana böyle veda ediyor! "Ben öleceğim"

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

"Bu kişi cinsel organını gözünüze soktu" diyen Petekkaya'ya olay yanıt

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

60 yaşındaki kadın, 39 yaşındaki kocası için gözyaşlarına boğuldu

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

İşte Necati Şaşmaz'ın oğlu Ali Nadir Şaşmaz

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

15 yıl sonra Arka Sokaklar'dan ayrılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.