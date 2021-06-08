Son paylaşımı yürekleri dağladı! Sen Çal Kapımı'nın Eda'sı Hande Erçel bitmeyen özlemini paylaştı

Ünlü oyuncu Hande Erçel, son dönemde kariyerinde inanılmaz bir başarı yakaladı. Tam 22.1 milyon takipçisi olan Hande Erçel, Instagram'da en çok takip edilen Türk oyuncu oldu. Hal böyle olunca, reklam anlaşmaları üst üste geldi. Sevgilisi Kerem Bürsin'le başrol oynadığı "Sen Çal Kapımı" dizisi, ona hem aşkta hem de işte kazandırdı. "Sen Çal Kapımı" sayesinde İspanya ve İtalya gibi ülkelerde de büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Popülerliği tavan yapan Hande Erçel, dergilerin kapaklarından, Twitter trendler listesinden inmez oldu. Ama her zaman yansıttığı neşeli görüntüsünün ardındaki özlemi ve üzüntüyü bugün gözler önüne serdi.

Özlemi doldu taştı

Hande Erçel, iki yıl önce annesi Aylin Erçel'i kanser nedeniyle kaybetti. Annesini tüm çabalarına rağmen kurtaramayan Hande Erçel, ölümün şokunu atlatamadı. Meşhur "bazlama" davasını bile annesinin isteği üzerine açtı ve uzlaşma çabalarına yanaşmadı. Bugün de bitmeyen özlemini Instagram hesabında paylaştı.

Ünlü oyuncu, "Bugün sana olan özlemimin içimden taştığı bir gün. Güzeller güzelim." diyerek annesiyle bir fotoğrafını paylaştı.



